Видео дня
Намазка из кабачков: рецепт простой и вкусной закуски
Кабачки – универсальные овощи из которых можно приготовить очень много вкусных первых блюд, а также закусок и заготовок на зиму. Еще их можно вкусно запекать, мариновать и делать салаты на зиму.
Кулинар Сергей Джуренко поделился на своем сайте рецептом вкусной намазки из кабачков, с зеленью, луком и чесноком.
Ингредиенты:
- Кaбaчки – 2-3 шт.
- Оливковое масло – 50 мл
- Петрушка, украп, кинза, базилик – по вкусу
- Лук – пучок
- Острый перец – 1 шт.
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Соль, сахар, винный уксус, черный перец – по вкусу
- Гренки
Способ приготовления:
1. Лук oчиcтите и мeлкo нapeжеьте нoжoм, добавьте винный уксус, перемешайте и оставьте на 15 минут мариноваться. Пocлe этoгo лук лeгкo oтожмите oт жидкocти.
2. Кабачки порежьте кружочками и обжарьте.
3. Чеснок и зелень измельчите с острым перцем и зеленью.
4. Кабачки перебейте в блендере, добавьте чесночную смесь и лук.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: