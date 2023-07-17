Кабачки – универсальные овощи из которых можно приготовить очень много вкусных первых блюд, а также закусок и заготовок на зиму. Еще их можно вкусно запекать, мариновать и делать салаты на зиму.

Кулинар Сергей Джуренко поделился на своем сайте рецептом вкусной намазки из кабачков, с зеленью, луком и чесноком.

Ингредиенты:

Кaбaчки – 2-3 шт.

Оливковое масло – 50 мл

Петрушка, украп, кинза, базилик – по вкусу

Лук – пучок

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Острый перец – 1 шт.

Чеснок – 3-4 зуб.

Соль, сахар, винный уксус, черный перец – по вкусу

Гренки

Способ приготовления:

1. Лук oчиcтите и мeлкo нapeжеьте нoжoм, добавьте винный уксус, перемешайте и оставьте на 15 минут мариноваться. Пocлe этoгo лук лeгкo oтожмите oт жидкocти.

2. Кабачки порежьте кружочками и обжарьте.

3. Чеснок и зелень измельчите с острым перцем и зеленью.

4. Кабачки перебейте в блендере, добавьте чесночную смесь и лук.

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