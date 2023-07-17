Намазка из кабачков: рецепт простой и вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Кабачки – универсальные овощи из которых можно приготовить очень много вкусных первых блюд, а также закусок и заготовок на зиму. Еще их можно вкусно запекать, мариновать и делать салаты на зиму.

Кабачки для приготовления закусок

Кулинар Сергей Джуренко поделился на своем сайте рецептом вкусной намазки из кабачков, с зеленью, луком и чесноком.

Ингредиенты:

  • Кaбaчки – 2-3 шт.
  • Оливковое масло – 50 мл
  • Петрушка, украп, кинза, базилик – по вкусу
  • Лук – пучок
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  • Острый перец – 1 шт.
  • Чеснок – 3-4 зуб.
  • Соль, сахар, винный уксус, черный перец – по вкусу
  • Гренки

Способ приготовления:

1. Лук oчиcтите и мeлкo нapeжеьте нoжoм, добавьте винный уксус, перемешайте и оставьте на 15 минут мариноваться. Пocлe этoгo лук лeгкo oтожмите oт жидкocти.

Лук для блюда

2. Кабачки порежьте кружочками и обжарьте.

Жареные кабачки в муке

3. Чеснок и зелень измельчите с острым перцем и зеленью.

Чеснок для приготовления намазки

4. Кабачки перебейте в блендере, добавьте чесночную смесь и лук.

Готовое блюдо

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