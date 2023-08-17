Намазка из крабовых палочек без майонеза за 5 минут: рецепт бюджетной закуски

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Намазка из крабовых палочек без майонеза за 5 минут: рецепт бюджетной закуски

Намазка – бюджетная и быстрая в приготовлении закуска на бутерброды. Готовить ее можно из разных продуктов: авокадо, тунца, сельди, яиц, сала, плавленого сыра, крабовых палочек и даже шпротов, дополняя сметаной, крем-сыром или майонезом. Время приготовления составляет всего 5 минут при условии, если подготовлены все ингредиенты.

Диетолог Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом намазки из крабовых палочек, яиц и без майонеза.

Рецепт намазки из крабовых палочек

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • крабовые палочки – 180 г
  • сметана – 1 ст. л.
  • сладкий перец – 70 г
  • укроп и петрушка
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  • масло растительное – 1-2 ч. л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Заранее отварить яйца вкрутую, очистить и произвольно порезать.

Намазка из крабовых палочек

2. Также почистить сладкий перец и произвольно нарезать.

3. В чашу блендера положить крабовые палочки, яйца, перец, зелень, сметану, соль, перец, налить растительное масло. Взбить все до однородной массы.

Намазка из крабовых палочек без майонеза

4. Готовую намазку намазать на хлеб и наслаждаться. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL сообщал, как и из чего приготовить самую вкусную и бюджетную намазку дома за 10 минут.

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