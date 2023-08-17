Намазка – бюджетная и быстрая в приготовлении закуска на бутерброды. Готовить ее можно из разных продуктов: авокадо, тунца, сельди, яиц, сала, плавленого сыра, крабовых палочек и даже шпротов, дополняя сметаной, крем-сыром или майонезом. Время приготовления составляет всего 5 минут при условии, если подготовлены все ингредиенты.

Диетолог Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом намазки из крабовых палочек, яиц и без майонеза.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

крабовые палочки – 180 г

сметана – 1 ст. л.

сладкий перец – 70 г

укроп и петрушка

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масло растительное – 1-2 ч. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Заранее отварить яйца вкрутую, очистить и произвольно порезать.

2. Также почистить сладкий перец и произвольно нарезать.

3. В чашу блендера положить крабовые палочки, яйца, перец, зелень, сметану, соль, перец, налить растительное масло. Взбить все до однородной массы.

4. Готовую намазку намазать на хлеб и наслаждаться. Приятного аппетита!

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