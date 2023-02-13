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Намазка из крабовых палочек за 5 минут: рецепт вкусной закуски
Самая простая и вкусная закуска – домашние намазки, которые можно готовить из разных продуктов, начиная с морепродуктов, заканчивая овощами, мясом, сыром, салом и зеленью. Особого вкуса блюду придаст чеснок и соус.
Кулинар Наталия поделилась в Instagram рецептом вкусно и очень простой в приготовлении намазки из крабовых палочек, с чесноком и сыром.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 200-250 г
- Яйца отварные вкрутую – 2 шт.
- Сыр твердый или плавленый – 80 г
- Чеснок – 2 зуб.
- Майонез – 2-3 ст. л.
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты положите в чашу блендера и хорошо перебейте.
2. После этого добавьте майонез.
3. Подавать намазку можно с гренками, в тарталетках, с крекерами, печеньем.
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