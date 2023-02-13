Намазка из крабовых палочек за 5 минут: рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Намазка из крабовых палочек за 5 минут: рецепт вкусной закуски

Самая простая и вкусная закуска – домашние намазки, которые можно готовить из разных продуктов, начиная с морепродуктов, заканчивая овощами, мясом, сыром, салом и зеленью. Особого вкуса блюду придаст чеснок и соус. 

Из чего приготовить намазку

Кулинар Наталия поделилась в Instagram рецептом вкусно и очень простой в приготовлении намазки из крабовых палочек, с чесноком и сыром.

Рецепт намазки
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Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 200-250 г
  • Яйца отварные вкрутую – 2 шт.
  • Сыр твердый или плавленый – 80 г
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Майонез – 2-3 ст. л.
  • Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты положите в чашу блендера и хорошо перебейте.

Крабовые палочки для приготовления намазки

2. После этого добавьте майонез.

Вкусная намазка из крабовых палочек

3. Подавать намазку можно с гренками, в тарталетках, с крекерами, печеньем.

Начинка для тарталеток из крабовых палочек

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как и из чего приготовить самую вкусную и бюджетную намазку дома за 10 минут. 

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