Самая простая и вкусная закуска – домашние намазки, которые можно готовить из разных продуктов, начиная с морепродуктов, заканчивая овощами, мясом, сыром, салом и зеленью. Особого вкуса блюду придаст чеснок и соус.

Кулинар Наталия поделилась в Instagram рецептом вкусно и очень простой в приготовлении намазки из крабовых палочек, с чесноком и сыром.

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Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200-250 г

Яйца отварные вкрутую – 2 шт.

Сыр твердый или плавленый – 80 г

Чеснок – 2 зуб.

Майонез – 2-3 ст. л.

Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты положите в чашу блендера и хорошо перебейте.

2. После этого добавьте майонез.

3. Подавать намазку можно с гренками, в тарталетках, с крекерами, печеньем.

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