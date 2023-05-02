Сало является очень сытным и при этом полезным продуктом, который можно есть всем. Готовить из него можно вкусные бутерброды, закуски, намазки, а также запекать, жарить, добавлять в котлеты.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной и очень простой намазки из сала, с чесноком и специями, которая готовится очень быстро.

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Ингредиенты:

сало – 500-600 г

чеснок – 3-4 зуб.

укроп – 30 г

специи – по вкусу

паприка – 1 ч. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. С сала срежьте все лишнее, нарежьте кусочками, перекрутите на мясорубке.

2. Разделите на три равные части.

3. В первую добавьте паприку + соль, во вторую – укроп + специи + соль, третью – пропущенный через пресс чеснок + соль и каждый отдельно перемешайте.

4. Судок застелите пищевой пленкой, выложите слоями поочередно сало, выравнивая слои, накройте пищевой пленкой, отправьте в морозилку на 4-5 часов, до полного застывания, но можно и сразу есть.

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