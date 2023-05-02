Намазка из сала: 3 самых простых рецепта вкусной закуски за 10 минут
Сало является очень сытным и при этом полезным продуктом, который можно есть всем. Готовить из него можно вкусные бутерброды, закуски, намазки, а также запекать, жарить, добавлять в котлеты.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной и очень простой намазки из сала, с чесноком и специями, которая готовится очень быстро.
Ингредиенты:
- сало – 500-600 г
- чеснок – 3-4 зуб.
- укроп – 30 г
- специи – по вкусу
- паприка – 1 ч. л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. С сала срежьте все лишнее, нарежьте кусочками, перекрутите на мясорубке.
2. Разделите на три равные части.
3. В первую добавьте паприку + соль, во вторую – укроп + специи + соль, третью – пропущенный через пресс чеснок + соль и каждый отдельно перемешайте.
4. Судок застелите пищевой пленкой, выложите слоями поочередно сало, выравнивая слои, накройте пищевой пленкой, отправьте в морозилку на 4-5 часов, до полного застывания, но можно и сразу есть.
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