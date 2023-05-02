Намазка из сала: 3 самых простых рецепта вкусной закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,4 т.
Вкусная намазка из сала

Сало является очень сытным и при этом полезным продуктом, который можно есть всем. Готовить из него можно вкусные бутерброды, закуски, намазки, а также запекать, жарить, добавлять в котлеты. 

Домашнее сало

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной и очень простой намазки из сала, с чесноком и специями, которая готовится очень быстро. 

Рецепт намазки
Видео дня

Ингредиенты:

  • сало – 500-600 г
  • чеснок – 3-4 зуб. 
  • укроп – 30 г
  • специи – по вкусу 
  • паприка – 1 ч. л. 
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. С сала срежьте все лишнее, нарежьте кусочками, перекрутите на мясорубке.

Сало для намазки

2. Разделите на три равные части.

Как приготовить вкусную намазку

3. В первую добавьте паприку + соль, во вторую – укроп + специи + соль, третью – пропущенный через пресс чеснок + соль и каждый отдельно перемешайте. 

Приготовление намазки

4. Судок застелите пищевой пленкой, выложите слоями поочередно сало, выравнивая слои, накройте пищевой пленкой, отправьте в морозилку на 4-5 часов, до полного застывания, но можно и сразу есть. 

Готовая намазка

Также на OBOZREVATEL  сообщалось, из чего приготовить пикантную закуску всего за 10 минут. 

Сейчас мы готовим

Все рецепты