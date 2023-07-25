Сало – очень полезный и вкусный продукт, который любит каждый украинец. Из сала можно делать вкусные закуски, бутерброды, а также намазки и паштеты.

Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из сала с чесноком и специями, которая готовится очень быстро.

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Ингредиенты:

сало

чеснок

соль, перец, паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Из сала обрежьте шкуру, сало порежьте большими кусками, переложите в блендер, добавьте чеснок, специи и перебейте до однородности.

2. Переложите намазку в подходящую посуду и поставьте в холодильник.

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