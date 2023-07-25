Намазка по-украински из 2 ингредиентов: рецепт самой бюджетной и вкусной закуски за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние намазки

Сало – очень полезный и вкусный продукт, который любит каждый украинец. Из сала можно делать вкусные закуски, бутерброды, а также намазки и паштеты. 

Вкусная намазка из сала

Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из сала с чесноком и специями, которая готовится очень быстро.

Рецепт намазки
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Ингредиенты:

  • сало
  • чеснок
  • соль, перец, паприка – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Из сала обрежьте шкуру, сало порежьте большими кусками, переложите в блендер, добавьте чеснок, специи и перебейте до однородности. 

Сало со специями

2. Переложите намазку в подходящую посуду и поставьте в холодильник.

Готовая намазка из сала

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как быстро приготовить вкусную и полезную намазку из кабачков. 

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