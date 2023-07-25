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Намазка по-украински из 2 ингредиентов: рецепт самой бюджетной и вкусной закуски за 5 минут
Сало – очень полезный и вкусный продукт, который любит каждый украинец. Из сала можно делать вкусные закуски, бутерброды, а также намазки и паштеты.
Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из сала с чесноком и специями, которая готовится очень быстро.
Ингредиенты:
- сало
- чеснок
- соль, перец, паприка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Из сала обрежьте шкуру, сало порежьте большими кусками, переложите в блендер, добавьте чеснок, специи и перебейте до однородности.
2. Переложите намазку в подходящую посуду и поставьте в холодильник.
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