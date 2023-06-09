Сало само по себе очень полезное и его часто едят самостоятельно с хлебом. Кроме того, продукт можно засолить, замариновать, приготовить различные закуски, в частности намазку. Такую намазку прекрасно дополнять пикантными специями, чесноком и излюбленной зеленью.

В одном из кулинарных блогов (vistovvska_cooking) в Instagram был опубликован рецепт намазки с салом и чесноком, которую вы легко приготовите за 5 минут.

Ингредиенты:

сало

чеснок

соль, перец, паприка

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить ингредиенты: сало порезать средними порционными кусками, чеснок почистить.

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2. В чашу блендера положить сало, зубчики чеснока, добавить соль, перец и паприку. Смолоть все до однородной консистенции.

3. Готовую намазку намазать на хлеб и наслаждаться. Приятного аппетита!

Также существует еще один рецепт приготовления намазки из сала, которую прекрасно дополняет зеленый лук и зелень. Соответствующим рецептом поделилась фудблогер Инна (zefi.rk0) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

сало – 1,4 кг

молодой чеснок – 100 г

зеленый лук – 100 г

укроп – 60 г

соль

Способ приготовления:

1. Сало отделить от кожуры и измельчить на меньшие куски.

2. Зелень тщательно помыть.

3. Всю зелень и сало вместе измельчить через мясорубку. После этого повторить процедуру снова.

4. Готовую мазку посолить и наслаждаться. Приятного аппетита!

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