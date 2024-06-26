Намазка с вялеными томатами и орехами: вы больше не будете искать других рецептов

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
105
Намазка с вялеными томатами и орехами: вы больше не будете искать других рецептов

Намазка с вялеными томатами и орехами – это блюдо, наделенное просто фантастическим вкусом. Попробовав ее только раз, вы больше никогда не будете искать других рецептов намазок.

Именно так утверждает фудблогер с ником katia cooking. В Instagram она рассказала, как правильно приготовить эту намазку, чтобы она точно стала любимой.

Намазка с вялеными томатами и орехами: вы больше не будете искать других рецептов

Ингредиенты

  • Сливочное масло – 150 гр
  • Орехи – 50 гр
  • Чеснок – 3 зуб
  • Вяленые томаты – 130 гр
  • Соль – по вкусу
  • Базилик – 3 веточки

Способ приготовления

1. Орехи обжариваем, перебиваем блендером или измельчаем ножом, но не до состояния крошки.

Намазка с вялеными томатами и орехами: вы больше не будете искать других рецептов

2. Томаты мелко нарезаем и добавляем к сливочному маслу вместе с базиликом.

Намазка с вялеными томатами и орехами: вы больше не будете искать других рецептов

3. Добавляем орехи, измельченный чеснок и соль. Тщательно перемешиваем.

Намазка с вялеными томатами и орехами: вы больше не будете искать других рецептов

4. Подаем с чиабатой, тостами или крекерами.

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