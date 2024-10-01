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Намазки из сельди: вкуснее, чем красная икра
Сельдь – очень ценный, вкусный, бюджетный и идеальный для приготовления салатов и закусок продукт. Также стоит отметить, что сельдь можно самостоятельно солить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сельди, с плавленным сыром, маслом.
Ингредиенты:
- 1 большая морковь
- 2 плавленых сырка
- сельдь
- 150 г масла
Способ приготовления:
1. Все продукты переложите в блендер, перебейте до однородной массы.
2. Переложите в подходящую посуду и поставьте в холодильник.
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