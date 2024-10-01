Намазки из сельди: вкуснее, чем красная икра

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Намазки из сельди: вкуснее, чем красная икра

Сельдь – очень ценный, вкусный, бюджетный и идеальный для приготовления салатов и закусок продукт. Также стоит отметить, что сельдь можно самостоятельно солить. 

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Филе сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сельди, с плавленным сыром, маслом. 

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • 1 большая морковь 
  • 2 плавленых сырка
  • сельдь
  • 150 г масла

Способ приготовления: 

1. Все продукты переложите в блендер, перебейте до однородной массы. 

Ингредиенты для намазки

2. Переложите в подходящую посуду и поставьте в холодильник. 

Готовая закуска

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