Сельдь – очень ценный, вкусный, бюджетный и идеальный для приготовления салатов и закусок продукт. Также стоит отметить, что сельдь можно самостоятельно солить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сельди, с плавленным сыром, маслом.

Ингредиенты:

1 большая морковь

2 плавленых сырка

сельдь

150 г масла

Способ приготовления:

1. Все продукты переложите в блендер, перебейте до однородной массы.

2. Переложите в подходящую посуду и поставьте в холодильник.

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