Напитки, которые помогут согреться в прохладную погоду и укрепить иммунитет

В осенний период всегда трудно адаптироваться к холодной погоде. Очень легко замерзнуть и заболеть. Поэтому редакция FoodOboz подготовила подборку согревающих напитков, которые можно приготовить дома. Они смогут согреть в холодную погоду и укрепить иммунитет.

Чай с клюквой и имбирем

Ингредиенты:

Клюква – 2 ложки

Корень имбиря – 1 шт

Семена кардамона – 1 ч.л

Корица – 1 ч.л

Мед – по вкусу

Способ приготовления:

Промойте клюкву, перетрите в пюре. Заварник предварительно обдайте кипятком, положите в него ягоды, специи, залейте горячей водой. Накройте чайник крышкой. Напиток заваривается в течение 4-5 минут. Разлейте по чашкам, добавьте мед.

Согревающий напиток из облепихи и лимона

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Ингредиенты:

Облепиха – 1/2 стакана

Лимон – 1/4

Имбирь свежий – несколько слайсов (или молотый – 1 ч.л)

Способ приготовления:

Облепиху перетереть в ступке или взбить в блендере. Лимон нарезать кубиками, добавить имбирь. Залить горячей водой и дать настояться 10 минут.

Согревающий чай с медом и корицей

Ингредиенты:

Апельсиновый сок – 100 мл

Пиво светлое – 50 мл

Миндальный сироп – 15 мл

Кленовый сироп – 5 мл

Мед – 15 января

Лимонный сок – 20 мл

Апельсины – 40 г

Палочка корицы – 1 шт

Способ приготовления:

Поместить все ингредиенты в сотейник. Поставить на маленький огонь, довести до кипения, но не кипятить. Перелить в любимый бокал. Напиток на вкус получается сладким. По желанию можно добавить больше лимонного сока.

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