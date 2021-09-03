Напитки, которые помогут согреться в прохладную погоду и укрепить иммунитет
В осенний период всегда трудно адаптироваться к холодной погоде. Очень легко замерзнуть и заболеть. Поэтому редакция FoodOboz подготовила подборку согревающих напитков, которые можно приготовить дома. Они смогут согреть в холодную погоду и укрепить иммунитет.
Чай с клюквой и имбирем
Ингредиенты:
Клюква – 2 ложки
Корень имбиря – 1 шт
Семена кардамона – 1 ч.л
Корица – 1 ч.л
Мед – по вкусу
Способ приготовления:
Промойте клюкву, перетрите в пюре.
Заварник предварительно обдайте кипятком, положите в него ягоды, специи, залейте горячей водой.
Накройте чайник крышкой. Напиток заваривается в течение 4-5 минут. Разлейте по чашкам, добавьте мед.
Согревающий напиток из облепихи и лимона
Ингредиенты:
Облепиха – 1/2 стакана
Лимон – 1/4
Имбирь свежий – несколько слайсов (или молотый – 1 ч.л)
Способ приготовления:
Облепиху перетереть в ступке или взбить в блендере.
Лимон нарезать кубиками, добавить имбирь.
Залить горячей водой и дать настояться 10 минут.
Согревающий чай с медом и корицей
Ингредиенты:
Апельсиновый сок – 100 мл
Пиво светлое – 50 мл
Миндальный сироп – 15 мл
Кленовый сироп – 5 мл
Мед – 15 января
Лимонный сок – 20 мл
Апельсины – 40 г
Палочка корицы – 1 шт
Способ приготовления:
Поместить все ингредиенты в сотейник.
Поставить на маленький огонь, довести до кипения, но не кипятить. Перелить в любимый бокал. Напиток на вкус получается сладким. По желанию можно добавить больше лимонного сока.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: