Напитки, которые помогут согреться в прохладную погоду и укрепить иммунитет

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
979
Напитки, которые помогут согреться в прохладную погоду и укрепить иммунитет

В осенний период всегда трудно адаптироваться к холодной погоде. Очень легко замерзнуть и заболеть. Поэтому редакция FoodOboz подготовила подборку согревающих напитков, которые можно приготовить дома. Они смогут согреть в холодную погоду и укрепить иммунитет.

Чай с клюквой и имбирем

Ингредиенты к чаю – клюква и имбирь

Ингредиенты:

Клюква – 2 ложки

Корень имбиря – 1 шт

Семена кардамона – 1 ч.л

Корица – 1 ч.л

Мед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Промойте клюкву, перетрите в пюре.

  2. Заварник предварительно обдайте кипятком, положите в него ягоды, специи, залейте горячей водой.

  3. Накройте чайник крышкой. Напиток заваривается в течение 4-5 минут. Разлейте по чашкам, добавьте мед.

Согревающий напиток из облепихи и лимона

Ингредиенты к чаю – облепиха и лимон
Видео дня

Ингредиенты:

  • Облепиха – 1/2 стакана

  • Лимон – 1/4

  • Имбирь свежий – несколько слайсов (или молотый – 1 ч.л)

Способ приготовления:

  1. Облепиху перетереть в ступке или взбить в блендере.

  2. Лимон нарезать кубиками, добавить имбирь.

  3. Залить горячей водой и дать настояться 10 минут.

Согревающий чай с медом и корицей

Ингредиенты к чаю – мед и корица

Ингредиенты:

  • Апельсиновый сок – 100 мл

  • Пиво светлое – 50 мл

  • Миндальный сироп – 15 мл

  • Кленовый сироп – 5 мл

  • Мед – 15 января

  • Лимонный сок – 20 мл

  • Апельсины – 40 г

  • Палочка корицы – 1 шт

Способ приготовления:

  1. Поместить все ингредиенты в сотейник.

  2. Поставить на маленький огонь, довести до кипения, но не кипятить. Перелить в любимый бокал. Напиток на вкус получается сладким. По желанию можно добавить больше лимонного сока.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты