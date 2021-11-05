Назван напиток, который необходимо пить в холодное время года: повышает иммунитет

Все знают о том, что в холодное время года организмутребует больше витаминов и полезных веществ. Иначе он быстро ослабляется, что приводит к появлению разных вирусов. Для того, чтобы уберечь себя от этого, можно не только есть витамины, но и пить их.

Диетолог Анна Гоголева поделилась рецептом антивирусного смузи из имбиря и куркумы. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Сок двух апельсинов

Сушеный имбирь – 1 ч. л.

Куркума – 1 ч. л.

Черный перец – 1/2 ч. л.

Способ приготовления: смешать все ингредиенты в однородную массу.

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Как использовать: пить по 70 мл 3 раза в день до еды.

Где хранить: в холодильнике.

Как сообщает эксперт, имбирный смузи является очень хорошим антиоксидантом, а также обладает противовоспалительным и противогрибковым эффектом.

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.

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