Напиток молодых: история и полезные свойства сидра

Когда речь заходит об алкогольном напитке, который наиболее стремительно набирает популярность – эксперты называют один и тот же напиток: сидр. Средний прирост потребления сидра в мире составляет около миллиона тонн в год. И если в 2016 году в мире производилось порядка 10 млн тонн этого легкого алкоголя, то к 2023 году прогнозируются рекордные 16 млн тонн. О том, почему сидр называют "напитком молодых", как сориентироваться во многообразии его видов, а также почему сидр считается не только менее вредным, чем пиво, но и может оказывать позитивное воздействие на организм – OBOZREVATEL совместно с АБК Днепр расскажет в этой публикации.

Потребление сидров растет не только в мире, но и в Украине. По итогам 2019 года предложение по этому напитку на рынке в нашей стране увеличилось на 12 млн л. по сравнению с 2018-м. При этом, импортировали на 4,3 млн л за год больше, а отечественные производители увеличили производство на 7,7 млн л за год.

В перерасчете на душу населения – не так и много. Но не высокая пока популярность сидра объясняется тем, что большинство людей слишком мало о нем знают. Хотя именно этот напиток как нельзя более органично вписывается в концепцию "здорового образа жизни".

При этом, сидр традиционно считается напитком молодых. Его самые преданные поклонники – это студенты, которые ищут легкий и доступный по цене алкоголь. Повзрослев, они употребляют сидр уже не из-за цены, а из-за того, что ценят тонкий вкус, невысокий градус, свежесть, которые дарует этот напиток.

Важный нюанс: сколько бы сидра вы не выпили – у вас никогда не будет похмелья.

История происхождения сидра

Одна из наиболее необычных легенд приписывает "изобретение" сидра одному из самых известных в мировой истории монархов – королю Карлу Великому. По преданию, он якобы однажды присел на мешок с яблоками. Плоды в мешке были перезревшими и под тяжестью тела короля пустили сок. Когда же этот сок забродил – монахи в монастыре, где, собственно, и происходило дело, обратили внимание на удивительный пикантный аромат, который источал яблочный сок… Так и появился сидр, гласит легенда.

Однако исторические источники могут поспорить с достоверностью этого предания. В разных источниках содержатся данные, позволяющие предположить: напиток – куда старше средневекового монарха. И ему вполне может быть более 2000 лет. Ведь о ферментированных напитках из яблок знали еще древние греки, евреи и римляне (о большой любви последних к напитку, именуемому в Римской империи sicera, писал автор "Естественной истории" Плиний-старший.

Сейчас за право называться родиной сидра соревнуются Испания и Франция. Хотя реальных претендентов на это звание – много больше. Так, свой вариант этого яблочного напитка существовал даже в Киевской Руси. Правда, назывался он несколько иначе – яблочным квасом.

Виды сидра

Сидром называют легкий алкогольный напиток со сбалансированным мягким вкусом, длительным послевкусием и явственным переплетением фруктовых нот. Крепость классического напитка, как правило, составляет от 3 до 7 градусов: чем слаще яблоки, из которого он приготовлен – тем крепче (и калорийнее) получится сидр. При этом независимо от вида сидра, при его приготовлении соблюдаются четкие пропорции разных сортов яблок – в зависимости от кислоты, сладости, ароматности и терпкости.

Ну и, безусловно, у каждого производителя есть свой секрет приготовления этого освежающего напитка.

Именно поэтому сегодня разнообразие существующих сидров давно "переросло" требования к классическому напитку. И классификация сидров пополнилась новыми видами – с кардинально разной крепкостью и вкусовыми нюансами.

Итак, согласно международной классификации сидры делятся на:

doux – легкий (крепость до 30), сладкий, с ярко выраженным фруктовым вкусом;

Demi-sec – менее сладкий, полусухой (крепость 4-50);

Sidre – несладкий, слегка игристый (крепость не более 50);

Tradicionnel – сухой, терпкий, с насыщенным яблочным вкусом (крепость от 50 и выше).

При этом сидры уже давно не обязательно имеют только лишь аромат яблок. Так, Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр производит целую линейку собственных сидров ТМ Bravo, которая насчитывает целых 6 взрывных ярких вкусов: классический яблочный "Apple", праздничный апельсиновый "Orange", искристый лаймовый "Lime", освежающий мятный "Mojito", спелый "Peach" и кисло-сладкий ягодный "Bilberry". Производятся сидры Bravo по авторским рецептам с соблюдением классических канонов приготовления этого напитка (которые остаются неизменными вот уже тысячу лет) и при применении современных технологий. Для приготовления сидра используется экологически чистая вода, которая добывается прямо на территории АБК Днепр из собственной скважины глубиной 120 м и с добавлением высококачественных ингредиентов.

При этом цена у сидров Bravo – очень и очень "вкусная".

Удовольствие с пользой для здоровья

Но самое приятное заключается в том, что если вы не будете злоупотреблять сидром – вы получите от него впечатляющую пользу. Ведь, по мнению ученых, сидр в умеренных дозах способен:

выводить из кишечника лишние жиры и кислоты;

нормализировать микрофлору;

выводить из организма радиоактивные частицы и тяжелые металлы;

оказывать мощное антиоксидантное действие;

снижать риск возникновения рака, астмы и диабета;

повышать иммунитет, борьбу с инфекциями и вирусами;

укреплять стенки сосудов, снижать уровень холестерина.

А главное – сидр доказано повышает уровень эндорфина в крови. Иными словами, делает вас хоть немножечко, но счастливее.

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