Торт "Наполеон": интересная история и самый легкий рецепт вкусного десерта

"Наполеон" – вкусный торт без которого сложно представить любой праздник и просто чаепитие. Он очень вкусный, нежный и просто тает во рту, если же его, конечно, правильно приготовить.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами историей возникновения изысканного и одновременно простого торта, а также самым простым рецептом благодаря которому вы сможете его приготовить дома.

История торта "Наполеон"

Если верить французской истории, она гласит, что якобы известный кондитер императора, желая очень угодить Бонапарту, просто изобрел новый десерт. Он купил популярный тогда пирог "Королевская галета", разделил на лепешки и смазал просто заварным кремом.

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Но также существует и другая история, которая гласит, что этот торт никак не связан с Бонапартом и он был создан вообще во времена Наполеона III.

Стоит отметить, что во Франции его готовят и сейчас и называется он "Millefeuille" ( "тысяча слоев").

Рецепт классического торта

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 1,8 кг

Масло сливочное – 600 г

Вода – 200 мл

Соль – 1/2 ч. л.

Молоко – 2, 5 л

Сахар – 500 г

Яйца – 5 шт.

Ванилин – 10 г

Способ приготовления:

Муку высыпьте на рабочую поверхность, добавьте порезанное масло, хорошо разомните руками и соберите тесто в горку. Подогрейте воду, добавьте соль и перемешайте, чтобы она хорошо растворилась. Эту смесь аккуратно налейте на мучную горку, хорошо вымешайте руками, чтобы не было комков. Готовое тесто поделите на ровные куски и хорошо раскатайте, присыпьте мукой и выложите на противень, отправьте по очереди в духовку на 10-15 минут при 200 С. Крем: первым делом – налейте в сотейник молоко, поставьте на слабый огонь и грейте до кипения. В миске взбейте хорошо яйца с сахаром так, чтобы получилось густая пена. Добавьте в яичную смесь муку, перемешайте и эту смесь аккуратно и помешивая добавьте в горячее молоко, доведите до кипения и снимите с огня, добавьте сливочное масло, перемешайте. Коржам дайте немного остыть и смажьте готовым кремом. Готовый торт можно украсить свежими фруктами. Обязательно отправьте его в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. Так он хорошо пропитается и будет очень вкусным, нежным и ароматным.

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