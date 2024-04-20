"Наполеон" по-новому: с шоколадными лепешками и нежным кремом
Традиционный "Наполеон", к которому все привыкли, можно приготовить по-новому. Для этого в тесто добавьте какао. Шоколадные коржи прекрасно сочетаются со сливочным кремом – такой десерт точно поразит ваших родных.
Идея приготовления шоколадного "Наполеона" с нежным кремом опубликована на странице фудблогера Оксаны Билинской (oxana_bil) в Instagram. Оставьте торт на некоторое время в холодильнике, чтобы коржи пропитались.
Ингредиенты для теста:
- масло – 400 г
- мука – 520 г
- какао – 60 г
- большое яйцо – 1 шт.
- ледяная вода – 220 мл
- яблочный уксус 1 ст.л.
- соль – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Поставить чашу на весы.
2. Положить туда яйцо, соль, уксус и влить воду (вес жидких ингредиентов должен быть 280 г).
3. Муку смешать с какао и натереть замороженное масло, растереть все в крошку.
4. Сделать лунку и влить жидкие ингредиенты.
5. Замесить тесто, сначала ложкой, а затем руками (тесто нежное и мягкое).
6. Разделить тесто на 10 частиц, сформовать небольшие шарики и положить на тарелку.
7. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на 2 часа или в морозилку на час.
Ингредиенты для крема:
- молоко – 650 мл.
- яйца – 2 шт.
- сахар – 220 г
- крахмал – 60 г
- соль – 1/4 ч.л.
- ванильный сахар – 2 ч.л.
- масло – 50 г
- черный шоколад – 100 г
- сливки 33% – 350 г
Способ приготовления:
1. Молоко довести до кипения. В миску засыпать сахар, крахмал, перемешать.
2. Добавить соль, яйца, перемешать до однородности.
3. Часть горячего молока влить в яичную смесь, интенсивно перемешивая.
4. Оставшееся молоко поставить на огонь и вылить туда полученную смесь.
5. Перемешать и варить до загустения и чтобы образовались пузырьки.
6. Снять с плиты, добавить ваниль, масло и перемешать.
7. Перелить в миску, добавить шоколад, перемешать.
8. Накрыть пленкой в контакт и оставить при комнатной температуре охлаждаться.
9. Пергамент присыпать немного мукой, раскатать слоеное тесто в тонкий пласт, вырезать круг диаметром 22 см.
10. Наколоть тесто вилкой, посыпать пудрой.
11. Переложить бумагу с тестом на бритванку.
12. Выпекать при температуре 220 градусов 7-10 минут до румяного цвета.
13. Охлажденные сливки взбить до пиков.
14. Добавить постепенно заварную массу (в 4 приема).
15. Остатки коржей взбить блендером в крошку.
16. Собрать торт, бока и верх покрыть кремом тоже и обсыпать крошкой.
17. Торт поставить в холодильник на 5 часов, чтобы хорошо пропитался.
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