Традиционный "Наполеон", к которому все привыкли, можно приготовить по-новому. Для этого в тесто добавьте какао. Шоколадные коржи прекрасно сочетаются со сливочным кремом – такой десерт точно поразит ваших родных.

Идея приготовления шоколадного "Наполеона" с нежным кремом опубликована на странице фудблогера Оксаны Билинской (oxana_bil) в Instagram. Оставьте торт на некоторое время в холодильнике, чтобы коржи пропитались.

Ингредиенты для теста:

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масло – 400 г

мука – 520 г

какао – 60 г

большое яйцо – 1 шт.

ледяная вода – 220 мл

яблочный уксус 1 ст.л.

соль – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Поставить чашу на весы.

2. Положить туда яйцо, соль, уксус и влить воду (вес жидких ингредиентов должен быть 280 г).

3. Муку смешать с какао и натереть замороженное масло, растереть все в крошку.

4. Сделать лунку и влить жидкие ингредиенты.

5. Замесить тесто, сначала ложкой, а затем руками (тесто нежное и мягкое).

6. Разделить тесто на 10 частиц, сформовать небольшие шарики и положить на тарелку.

7. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на 2 часа или в морозилку на час.

Ингредиенты для крема:

молоко – 650 мл.

яйца – 2 шт.

сахар – 220 г

крахмал – 60 г

соль – 1/4 ч.л.

ванильный сахар – 2 ч.л.

масло – 50 г

черный шоколад – 100 г

сливки 33% – 350 г

Способ приготовления:

1. Молоко довести до кипения. В миску засыпать сахар, крахмал, перемешать.

2. Добавить соль, яйца, перемешать до однородности.

3. Часть горячего молока влить в яичную смесь, интенсивно перемешивая.

4. Оставшееся молоко поставить на огонь и вылить туда полученную смесь.

5. Перемешать и варить до загустения и чтобы образовались пузырьки.

6. Снять с плиты, добавить ваниль, масло и перемешать.

7. Перелить в миску, добавить шоколад, перемешать.

8. Накрыть пленкой в контакт и оставить при комнатной температуре охлаждаться.

9. Пергамент присыпать немного мукой, раскатать слоеное тесто в тонкий пласт, вырезать круг диаметром 22 см.

10. Наколоть тесто вилкой, посыпать пудрой.

11. Переложить бумагу с тестом на бритванку.

12. Выпекать при температуре 220 градусов 7-10 минут до румяного цвета.

13. Охлажденные сливки взбить до пиков.

14. Добавить постепенно заварную массу (в 4 приема).

15. Остатки коржей взбить блендером в крошку.

16. Собрать торт, бока и верх покрыть кремом тоже и обсыпать крошкой.

17. Торт поставить в холодильник на 5 часов, чтобы хорошо пропитался.

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