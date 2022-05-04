Настоящая аутентичная украинская паляница: идеей приготовления поделился Евгений Клопотенко
Именно паляница является настоящим украинским символом. Это блюдо готовили вместо хлеба в прошлых веках, преимущественно во время войны. И сегодня такая лепешка снова вернулась на страницы нашей истории. В ее основе всего 4 бюджетных ингредиента, поэтому вы сможете сделать паляницу в любой трудной ситуации.
Идеей приготовления настоящей украинской полянцы поделился известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем канале в YouTube.
Ингредиенты:
кефир – 400 мласы
соль – 0,5 ст.л
сода – 0,5 ст.л
пшеничная мука – 0,5 кг
Способ приготовления:
1. Соединить сухие ингредиенты.
2. Вылить кефир.
3. Хорошо вымешать массу до однородности. Сначала в миске, а затем на рабочей поверхности.
4. Сделать прямоугольник и завернуть тесто в центр.
5. Духовку разогреть до 200 градусов.
6. Выпекать лепешку 40 минут.
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