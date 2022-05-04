Именно паляница является настоящим украинским символом. Это блюдо готовили вместо хлеба в прошлых веках, преимущественно во время войны. И сегодня такая лепешка снова вернулась на страницы нашей истории. В ее основе всего 4 бюджетных ингредиента, поэтому вы сможете сделать паляницу в любой трудной ситуации.

Идеей приготовления настоящей украинской полянцы поделился известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем канале в YouTube.

Ингредиенты:

кефир – 400 мласы

соль – 0,5 ст.л

сода – 0,5 ст.л

пшеничная мука – 0,5 кг

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Способ приготовления:

1. Соединить сухие ингредиенты.

2. Вылить кефир.

3. Хорошо вымешать массу до однородности. Сначала в миске, а затем на рабочей поверхности.

4. Сделать прямоугольник и завернуть тесто в центр.

5. Духовку разогреть до 200 градусов.

6. Выпекать лепешку 40 минут.

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