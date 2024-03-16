Настоящая куриная бастурма в домашних условиях: где можно посушить мясо
Бастурма – это отличная закуска, которая придаст изысканности вашему праздничному столу. С мясом можно делать всевозможные закуски, добавлять в салаты. Бастурма в магазине достаточно недешевая. Поэтому лучше вариантом будет сделать ее в домашних условиях.
Идея приготовления домашней куриной бастурмы опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Высушивать мясо в духовке нельзя, потому что оно получится очень сухим. Нужно воспользоваться другой технологией.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- соль – 350 г
- копченая паприка – 3 ст. л.
- смесь перцев – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Куриное филе хорошо засыпать солью, накрыть.
2. Поставить в холодильник в день.
3. Достать, промыть под холодной водой.
4. Хорошо обсушить бумажными полотенцами.
5. Осыпать специями.
6. Подвесить на веревке.
7. Оставить в теплом месте на 5 дней.
8. Снять и порезать.
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