Настоящая куриная бастурма в домашних условиях: где можно посушить мясо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Настоящая куриная бастурма в домашних условиях: где можно посушить мясо

Бастурма – это отличная закуска, которая придаст изысканности вашему праздничному столу. С мясом можно делать всевозможные закуски, добавлять в салаты. Бастурма в магазине достаточно недешевая. Поэтому лучше вариантом будет сделать ее в домашних условиях.

Идея приготовления домашней куриной бастурмы опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Высушивать мясо в духовке нельзя, потому что оно получится очень сухим. Нужно воспользоваться другой технологией.

Настоящая куриная бастурма в домашних условиях: где можно посушить мясо
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Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.
  • соль – 350 г
  • копченая паприка – 3 ст. л.
  • смесь перцев – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Настоящая куриная бастурма в домашних условиях: где можно посушить мясо

1. Куриное филе хорошо засыпать солью, накрыть.

2. Поставить в холодильник в день.

Настоящая куриная бастурма в домашних условиях: где можно посушить мясо

3. Достать, промыть под холодной водой.

4. Хорошо обсушить бумажными полотенцами.

Настоящая куриная бастурма в домашних условиях: где можно посушить мясо

5. Осыпать специями.

6. Подвесить на веревке.

Настоящая куриная бастурма в домашних условиях: где можно посушить мясо

7. Оставить в теплом месте на 5 дней.

Настоящая куриная бастурма в домашних условиях: где можно посушить мясо

8. Снять и порезать.

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