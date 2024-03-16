Бастурма – это отличная закуска, которая придаст изысканности вашему праздничному столу. С мясом можно делать всевозможные закуски, добавлять в салаты. Бастурма в магазине достаточно недешевая. Поэтому лучше вариантом будет сделать ее в домашних условиях.

Идея приготовления домашней куриной бастурмы опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Высушивать мясо в духовке нельзя, потому что оно получится очень сухим. Нужно воспользоваться другой технологией.

Видео дня

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

соль – 350 г

копченая паприка – 3 ст. л.

смесь перцев – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе хорошо засыпать солью, накрыть.

2. Поставить в холодильник в день.

3. Достать, промыть под холодной водой.

4. Хорошо обсушить бумажными полотенцами.

5. Осыпать специями.

6. Подвесить на веревке.

7. Оставить в теплом месте на 5 дней.

8. Снять и порезать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: