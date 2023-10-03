Настоящая медовая пахлава дома: из чего приготовить популярный десерт
Пахлава – это популярный восточный десерт. К тому же, его очень легко приготовить в домашних условиях. В основе лакомства – тонкое тесто фило, начинка в виде орехов и меда и сыроп. Пахлава быстро готовится, получается очень сочной и просто тает во рту.
В одном из кулинарных блогов (alin_withkitchen) в Instagram был опубликован рецепт домашней пахлавы с медом и орехами.
Ингредиенты:
- тесто фило – 10 листов
- грецкие орехи – 200 г
- сливочное масло – 200 г
- сахар – 200 г
- вода – 200 мл
- мед – 2 ст. л.
- палочки для суши
Способ приготовления:
1. Заранее нужно разморозить фило тесто и порезать каждый кусок вдоль пополам.
2. Смазать каждый кусок теста растопленным сливочным маслом и посыпать грецкими орехами. На край теста выложить палочку для суши и начать заворачивать тесто в рулет. Когда рулет готов, туго прижать его руками со всех сторон так, чтобы начинка не вытекала и трубочка хорошо держала форму. Палочку достать.
3. Сформированную пахлаву выложить в форму смазанную сливочным маслом, сверху также смазать маслом. Выпекать в духовке при температуре 200 градусов 20 минут.
4. Тем временем приготовить сироп. Смешать сахар и воду, поставить на огонь и довести до кипения. Добавить мед и полностью его растопить.
5. Горячую пахлаву полить горячим сиропом и оставить в таком виде на 1 час. Приятного аппетита!
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