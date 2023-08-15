Паста – это блюдо, которое чаще всего можно встретить в ресторанах итальянской кухни. Но оно будет по-настоящему украинским, если добавить соус ароматных желтых помидоров. Сами макароны вы легко приготовите из очень простого и эластичного теста.

Идеей приготовления вкусной украинской пасты поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) на своей странице в Instagram. Вместо домашних пичи вы можете взять обычные макароны из пачки.

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Ингредиенты для соуса на 3 больших порции:

500 г желтых томатов

30-40 г чеснока

50 г белого вина

масло, острый перец, соль

Ингредиенты для пичи (спагетти):

220 г пшеничной муки

60 г кукурузной муки

140 г газировки

Способ приготовления:

1. Томаты надрезать, бланшировать в кипящей воде 30-40 секунд, вынуть в воду со льдом, снять кожуру, нарезать большим кубиком.

2. На сковородку налить растительное масло, выставить маленький огонь, добавить измельченный чеснок (его нужно достаточно много).

3. На очень медленном огне пожарить чеснок так, чтобы он не изменил цвет.

4. Остановить жарку вином, добавить секущиеся томаты и тушить на среднем огне минут 15.

5. Добавляю соль и острый перец по вкусу. В конце добавить свежие травы (чабрец, орегано, базилик).

Способ приготовления пичи:

1. Пшеничную муку смешать с кукурузной, добавить газировку, замешать тесто.

2. Дать ему постоять 20-30 минут и раскатать тоненькие жгуты, чтобы максимально напоминали спагетти.

3. Отварить пасту в хорошо подсоленной воде 3-4 минуты, добавить в соус, прогреть минуту – полторы, при необходимости, можно добавить воду в которой варились спагетти, чтобы образовался соус.

4. Добавить еще масла.

5. Подавать с моцареллой, буратой или пармезаном. Сам соус можно хранить в холодильнике около недели. Вместо пичи можно брать любые любимые виды макаронных изделий.

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