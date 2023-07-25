Именно фисташковое мороженое является одним из самых популярных во всем мире. Такой десерт обладает особым ореховым вкусом и очень приятным цветом. И если раньше вы покупали его в магазинах – теперь можете сделать в домашних условиях. Это будет гораздо полезнее.

Идея приготовления настоящего фисташкового мороженого в домашних условиях опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Вам понадобится всего 5 компонентов.

Ингредиенты:

3 желтка

150 г молока

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100 г сахара

2-3 ч.л. фисташковой пасты

250 г холодных сливок 33-35%

Способ приготовления:

1. Желтки растереть с сахаром и молоком.

2. Добавить фисташковую пасту и поставить на медленный огонь.

3. Постоянно помешивая, довести массу до легкого запустения и температуры 85 градусов.

4. Снять с огня и полностью охладить.

5. Сливки взбить до мягких пиков.

6. Добавить крем англез и все тщательно перемешать.

7. Переложить массу в мороженицу и готовить, пока не загустеет, 15-30 минут.

8. Затем переложить в контейнер. Поставить в холодильник для застывания.

9. Если нет мороженицы – массу выложить в контейнер и в течение 2-3 часов каждые 15 минут доставать и тщательно перемешивать мороженое.

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