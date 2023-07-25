Настоящее фисташковое мороженое в домашних условиях: как приготовить
Именно фисташковое мороженое является одним из самых популярных во всем мире. Такой десерт обладает особым ореховым вкусом и очень приятным цветом. И если раньше вы покупали его в магазинах – теперь можете сделать в домашних условиях. Это будет гораздо полезнее.
Идея приготовления настоящего фисташкового мороженого в домашних условиях опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Вам понадобится всего 5 компонентов.
Ингредиенты:
- 3 желтка
- 150 г молока
- 100 г сахара
- 2-3 ч.л. фисташковой пасты
- 250 г холодных сливок 33-35%
Способ приготовления:
1. Желтки растереть с сахаром и молоком.
2. Добавить фисташковую пасту и поставить на медленный огонь.
3. Постоянно помешивая, довести массу до легкого запустения и температуры 85 градусов.
4. Снять с огня и полностью охладить.
5. Сливки взбить до мягких пиков.
6. Добавить крем англез и все тщательно перемешать.
7. Переложить массу в мороженицу и готовить, пока не загустеет, 15-30 минут.
8. Затем переложить в контейнер. Поставить в холодильник для застывания.
9. Если нет мороженицы – массу выложить в контейнер и в течение 2-3 часов каждые 15 минут доставать и тщательно перемешивать мороженое.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: