Настоящие чебуреки с бараниной: рецепт крымскотатарской кухни
Чебуреки – это традиционное основное блюдо крымскотатарской кухни. Принято считать, что ее начало уходит во времена монголо-татарских кочевых племен. Именно поэтому это блюдо можно отведать везде, где хоть раз побывали кочевники.
Самой популярной начинкой для чебуреков является баранина, ведь именно с ней блюдо получается просто идеальным. Как приготовить такие чебуреки, в Instagram рассказал фудблогер Владимир Ярославский.
Ингредиенты для теста
- Мука – 500 гр
- Кипяток – 260 мл
- Водка – 25 мл
- Масло растительное – 15 мл
- Соль
Ингредиенты для начинки
- Фарш из баранины – 400 гр
- Помидор большой – 1 шт
- Лук – 2 шт
- Сыр – 120 гр
- Соль
- Перец
Способ приготовления теста
1. К муке добавляем соль, растительное масло и водку. Заливаем крутым кипятком.
2. Перемешиваем деревянной лопаткой, затем руками. Заворачиваем в пищевую пленку и оставляем до охлаждения.
3. Тесто должно быть приятно эластичным, но не очень тугое и не очень мягкое.
Способ приготовления начинки
1. Лук и сыр натираем на терке и добавляем в фарш.
2. Помидор измельчаем на терке или мясорубке. Можно использовать уже готовое пюре.
3. Добавляем соль и перец по вкусу и хорошо перемешиваем.
Способ формирования чебуреков
1. На столе хорошо, тоненько раскатываем кусочек теста, добавляя муку и вырезаем круг.
2. Добавляем столовую ложку фарша, соединяем края теста и дополнительно закрепляем их вилкой.
3. Многие масла разогреваем на сковороде. Выкладываем чебурек и обжариваем примерно по 1 минуте с каждой стороны.
4. Чебурек считается готовым тогда, когда он начинает надуваться. Это признак того, что начинка внутри закипела и стала готова к употреблению.
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