Чебуреки – это традиционное основное блюдо крымскотатарской кухни. Принято считать, что ее начало уходит во времена монголо-татарских кочевых племен. Именно поэтому это блюдо можно отведать везде, где хоть раз побывали кочевники.

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Самой популярной начинкой для чебуреков является баранина, ведь именно с ней блюдо получается просто идеальным. Как приготовить такие чебуреки, в Instagram рассказал фудблогер Владимир Ярославский.

Ингредиенты для теста

Мука – 500 гр

Кипяток – 260 мл

Водка – 25 мл

Масло растительное – 15 мл

Соль

Ингредиенты для начинки

Фарш из баранины – 400 гр

Помидор большой – 1 шт

Лук – 2 шт

Сыр – 120 гр

Соль

Перец

Способ приготовления теста

1. К муке добавляем соль, растительное масло и водку. Заливаем крутым кипятком.

2. Перемешиваем деревянной лопаткой, затем руками. Заворачиваем в пищевую пленку и оставляем до охлаждения.

3. Тесто должно быть приятно эластичным, но не очень тугое и не очень мягкое.

Способ приготовления начинки

1. Лук и сыр натираем на терке и добавляем в фарш.

2. Помидор измельчаем на терке или мясорубке. Можно использовать уже готовое пюре.

3. Добавляем соль и перец по вкусу и хорошо перемешиваем.

Способ формирования чебуреков

1. На столе хорошо, тоненько раскатываем кусочек теста, добавляя муку и вырезаем круг.

2. Добавляем столовую ложку фарша, соединяем края теста и дополнительно закрепляем их вилкой.

3. Многие масла разогреваем на сковороде. Выкладываем чебурек и обжариваем примерно по 1 минуте с каждой стороны.

4. Чебурек считается готовым тогда, когда он начинает надуваться. Это признак того, что начинка внутри закипела и стала готова к употреблению.

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