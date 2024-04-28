Настоящие крымские чебуреки: хрустящее тесто и сочная начинка, которые понравятся всем

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Настоящие крымские чебуреки: хрустящее тесто и сочная начинка, которые понравятся всем

Сегодня предлагаем вам приготовить настоящие крымские чебуреки – кушанье, которое никого не оставит равнодушным. Сочная начинка на хрустящее тесто – вот то, что отличает крымские чебуреки от любых других.

Рецептом их приготовления поделилась фудблогер с ником inna_la.food. В Instagram она поведала все секреты и поделилась списком ингредиентов.

Настоящие крымские чебуреки: хрустящее тесто и сочная начинка, которые понравятся всем

Ингредиенты

  • Яйцо – 1 шт
  • Кефир-250 мл
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Мука – 350-400 гр
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  • Фарш – 600 гр
  • Специи к фаршу
  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Перец
  • Вода – 100 мл
  • Масло для жарки

Способ приготовления

1. В глубокой емкости соединяем яйцо, кефир, соль, растительное масло. Хорошо перемешиваем.

2. Добавляем к смеси просеянную муку. Размешиваем ложкой, а затем вымешиваем руками мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.

Настоящие крымские чебуреки: хрустящее тесто и сочная начинка, которые понравятся всем

3. Готовим начинку. В глубокой емкости смешиваем фарш и лук, натертый на терке.

4. Добавляем соль, перец, специи к мясу и холодную воду. Все хорошо вымешиваем.

Настоящие крымские чебуреки: хрустящее тесто и сочная начинка, которые понравятся всем

5. Тесто разделяем на 8 равных частей. Из каждой части формируем шарики и раскатываем в тонкий слой.

6. На одну половину выкладываем начинку и разравниваем ложкой.

Настоящие крымские чебуреки: хрустящее тесто и сочная начинка, которые понравятся всем

7. Закрываем второй половиной теста и залепляем края. Отправляем жариться на сковороду с большим количеством кипящего масла. Готовые чебуреки выкладываем на салфетку.

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