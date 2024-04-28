Настоящие крымские чебуреки: хрустящее тесто и сочная начинка, которые понравятся всем
Сегодня предлагаем вам приготовить настоящие крымские чебуреки – кушанье, которое никого не оставит равнодушным. Сочная начинка на хрустящее тесто – вот то, что отличает крымские чебуреки от любых других.
Рецептом их приготовления поделилась фудблогер с ником inna_la.food. В Instagram она поведала все секреты и поделилась списком ингредиентов.
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт
- Кефир-250 мл
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Мука – 350-400 гр
- Фарш – 600 гр
- Специи к фаршу
- Соль – 1/3 ч.л.
- Перец
- Вода – 100 мл
- Масло для жарки
Способ приготовления
1. В глубокой емкости соединяем яйцо, кефир, соль, растительное масло. Хорошо перемешиваем.
2. Добавляем к смеси просеянную муку. Размешиваем ложкой, а затем вымешиваем руками мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.
3. Готовим начинку. В глубокой емкости смешиваем фарш и лук, натертый на терке.
4. Добавляем соль, перец, специи к мясу и холодную воду. Все хорошо вымешиваем.
5. Тесто разделяем на 8 равных частей. Из каждой части формируем шарики и раскатываем в тонкий слой.
6. На одну половину выкладываем начинку и разравниваем ложкой.
7. Закрываем второй половиной теста и залепляем края. Отправляем жариться на сковороду с большим количеством кипящего масла. Готовые чебуреки выкладываем на салфетку.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты чебуреков: