Сегодня предлагаем вам приготовить настоящие крымские чебуреки – кушанье, которое никого не оставит равнодушным. Сочная начинка на хрустящее тесто – вот то, что отличает крымские чебуреки от любых других.

Рецептом их приготовления поделилась фудблогер с ником inna_la.food. В Instagram она поведала все секреты и поделилась списком ингредиентов.

Ингредиенты

Яйцо – 1 шт

Кефир-250 мл

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Мука – 350-400 гр

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Фарш – 600 гр

Специи к фаршу

Соль – 1/3 ч.л.

Перец

Вода – 100 мл

Масло для жарки

Способ приготовления

1. В глубокой емкости соединяем яйцо, кефир, соль, растительное масло. Хорошо перемешиваем.

2. Добавляем к смеси просеянную муку. Размешиваем ложкой, а затем вымешиваем руками мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.

3. Готовим начинку. В глубокой емкости смешиваем фарш и лук, натертый на терке.

4. Добавляем соль, перец, специи к мясу и холодную воду. Все хорошо вымешиваем.

5. Тесто разделяем на 8 равных частей. Из каждой части формируем шарики и раскатываем в тонкий слой.

6. На одну половину выкладываем начинку и разравниваем ложкой.

7. Закрываем второй половиной теста и залепляем края. Отправляем жариться на сковороду с большим количеством кипящего масла. Готовые чебуреки выкладываем на салфетку.

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