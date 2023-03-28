Настоящие полтавские галушки: как приготовить сытное блюдо из картофеля
Галушки – это очень вкусное, сытное и быстрое в приготовлении украинское блюдо. Сделать их можно из картофеля или обычного теста на воде, сметане или кефире. Кроме этого, галушки можно сделать с начинкой: грибами или мясом и подавать с вкусной зажаркой.
В одном из кулинарных блогов (alin_withkitchen) в Instagram был опубликован рецепт сытных картофельных галушек с грибами и зажаркой.
Ингредиенты:
- картофель отварной – 1 кг
- крахмал – 2 ст. л.
- мука – 300 г
- яйцо – 1 шт (можно не добавлять)
- соль
Для начинки:
- шампиньоны – 300 г
- лук – 2 шт
- соль, перец
Для зажарки:
- лук + масло
- свежий лук для подачи
Способ приготовления:
1. Для начала отварить картофель и размять его в пюре.
2. К охлажденному пюре добавить крахмал, муку, яйцо по желанию, соль. Замесить упругое тесто. Положить в пакет и оставить на несколько минут.
3. Для начинки нужно промыть, порезать кубиками и обжарить грибы на сухой сковороде до испарения влаги.
4. Когда влага испарится, добавить масло и измельченный лук, посолить. Жарить все до готовности.
5. Готовое тесто разделить на две части, каждую раскатать в колбаску и порезать на порционные куски. Каждый кусок размять в круг, выложить начинку и завернуть как вареник.
6. Отварить галушки в кипящей подсоленной воде.
7. Подавать галушки с зажаркой и свежей зеленью.
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