Галушки – это очень вкусное, сытное и быстрое в приготовлении украинское блюдо. Сделать их можно из картофеля или обычного теста на воде, сметане или кефире. Кроме этого, галушки можно сделать с начинкой: грибами или мясом и подавать с вкусной зажаркой.

В одном из кулинарных блогов (alin_withkitchen) в Instagram был опубликован рецепт сытных картофельных галушек с грибами и зажаркой.

Ингредиенты:

картофель отварной – 1 кг

крахмал – 2 ст. л.

мука – 300 г

яйцо – 1 шт (можно не добавлять)

соль

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Для начинки:

шампиньоны – 300 г

лук – 2 шт

соль, перец

Для зажарки:

лук + масло

свежий лук для подачи

Способ приготовления:

1. Для начала отварить картофель и размять его в пюре.

2. К охлажденному пюре добавить крахмал, муку, яйцо по желанию, соль. Замесить упругое тесто. Положить в пакет и оставить на несколько минут.

3. Для начинки нужно промыть, порезать кубиками и обжарить грибы на сухой сковороде до испарения влаги.

4. Когда влага испарится, добавить масло и измельченный лук, посолить. Жарить все до готовности.

5. Готовое тесто разделить на две части, каждую раскатать в колбаску и порезать на порционные куски. Каждый кусок размять в круг, выложить начинку и завернуть как вареник.

6. Отварить галушки в кипящей подсоленной воде.

7. Подавать галушки с зажаркой и свежей зеленью.

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