Настоящие украинские пирожки: для теста нужно всего 4 ингредиента
Жареные пирожки – это настоящее аутентичное украинское блюдо. А самое главное, что именно у наших хозяек они получаются очень привлекательными, золотистыми, ароматными и вкусными без применения особых девайсов и с абсолютно простых ингредиентов. Для теста нужно всего 4 составляющие, а начинка зависит от ваших вкусовых предпочтений.
Идея приготовления пирожков из универсального теста и простой начинкой опубликована на странице Светланы Дубовик (svetlana.dubovyk) в Instagram.
Ингредиенты:
отварной картофель – 600 г
дрожжи – 7 г
яйца – 1 шт
мука до замеса
Вариант начинки (можно выбрать любую любимую или вообще без нее):
зелень
вареные яйца
Способ приготовления:
1. Все замешать и оставить на час, чтобы подошло.
2. Начинка может быть абсолютно любой или без нее.
3. На порцию теста нужно 10 яиц, зелень, соль, перец и растопленное сливочное масло.
4. Жарить на медленном огне.
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