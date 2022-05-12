Жареные пирожки – это настоящее аутентичное украинское блюдо. А самое главное, что именно у наших хозяек они получаются очень привлекательными, золотистыми, ароматными и вкусными без применения особых девайсов и с абсолютно простых ингредиентов. Для теста нужно всего 4 составляющие, а начинка зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Идея приготовления пирожков из универсального теста и простой начинкой опубликована на странице Светланы Дубовик (svetlana.dubovyk) в Instagram.

Ингредиенты:

отварной картофель – 600 г

дрожжи – 7 г

яйца – 1 шт

мука до замеса

Вариант начинки (можно выбрать любую любимую или вообще без нее):

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зелень

вареные яйца

Способ приготовления:

1. Все замешать и оставить на час, чтобы подошло.

2. Начинка может быть абсолютно любой или без нее.

3. На порцию теста нужно 10 яиц, зелень, соль, перец и растопленное сливочное масло.

4. Жарить на медленном огне.

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