Настоящие закарпатские голубцы: как приготовить сочную начинку
Закарпатская кухня – сытная и вкусная. Многие люди едут в Карпаты именно для того, чтобы отведать национальные блюда. Но традиционные шедевры той местности можно приготовить дома. Одним из таких блюд являются голубцы.
Идеей приготовления традиционных закарпатских голубцов поделилась mashka_salei на своей странице в Instagram. Они получаются очень сочными, сытными и ароматными.
Ингредиенты:
Рис – 500 г
Крупа кукурузная грубого помола
Фарш – 300 г
Шкварки – 2 ст.л
Лук – 1 шт
Морковь – 1 шт
Укроп
Паприка красная сладкая
Масло для зажарки
Соль, перец – по вкусу
Буженина – 700 г
Квашеная капуста – 3 малые шт (если свежая, нужно пропарить)
Способ приготовления:
Сделать поджарку из лука и моркови.
Добавляем фарш и шкварки, соль, перец, паприку и укроп.
Все обжарить и добавить к рису с кукурузной крупой.
Перемешать, сформовать голубцы.
Низ горшка застелить несколькими листьями капусты, выложить голубцы слоями вместе с бужениной.
Сверху накрыть тарелкой чуть меньше кастрюли.
Залить водой, чтобы она прикрывала голубцы на 5-8 сантиметров.
Если из квашеной капусты варить 1-1.30 часов.
Если из свежей, чуть меньше 40 минут.
Подавать со сметанкой.
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