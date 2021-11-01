Настоящие закарпатские голубцы: как приготовить сочную начинку

Закарпатская кухня – сытная и вкусная. Многие люди едут в Карпаты именно для того, чтобы отведать национальные блюда. Но традиционные шедевры той местности можно приготовить дома. Одним из таких блюд являются голубцы.

Идеей приготовления традиционных закарпатских голубцов поделилась mashka_salei на своей странице в Instagram. Они получаются очень сочными, сытными и ароматными.

Ингредиенты:

Рис – 500 г

Крупа кукурузная грубого помола

Фарш – 300 г

Видео дня

Шкварки – 2 ст.л

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Укроп

Паприка красная сладкая

Масло для зажарки

Соль, перец – по вкусу

Буженина – 700 г

Квашеная капуста – 3 малые шт (если свежая, нужно пропарить)

Способ приготовления:

Сделать поджарку из лука и моркови. Добавляем фарш и шкварки, соль, перец, паприку и укроп. Все обжарить и добавить к рису с кукурузной крупой. Перемешать, сформовать голубцы. Низ горшка застелить несколькими листьями капусты, выложить голубцы слоями вместе с бужениной. Сверху накрыть тарелкой чуть меньше кастрюли. Залить водой, чтобы она прикрывала голубцы на 5-8 сантиметров. Если из квашеной капусты варить 1-1.30 часов. Если из свежей, чуть меньше 40 минут. Подавать со сметанкой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: