Настоящие закарпатские голубцы: как приготовить сочную начинку

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
4,4 т.
Настоящие закарпатские голубцы: как приготовить сочную начинку

Закарпатская кухня – сытная и вкусная. Многие люди едут в Карпаты именно для того, чтобы отведать национальные блюда. Но традиционные шедевры той местности можно приготовить дома. Одним из таких блюд являются голубцы.

Идеей приготовления традиционных закарпатских голубцов поделилась mashka_salei на своей странице в Instagram. Они получаются очень сочными, сытными и ароматными.

Ингредиенты для начинки

Ингредиенты:

  • Рис – 500 г

  • Крупа кукурузная грубого помола

  • Фарш – 300 г

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  • Шкварки – 2 ст.л

  • Лук – 1 шт

  • Морковь – 1 шт

  • Укроп

  • Паприка красная сладкая

  • Масло для зажарки

  • Соль, перец – по вкусу

  • Буженина – 700 г

  • Квашеная капуста – 3 малые шт (если свежая, нужно пропарить)

Голубцы – блюдо с капустой и мясом

Способ приготовления:

  1. Сделать поджарку из лука и моркови.

  2. Добавляем фарш и шкварки, соль, перец, паприку и укроп.

  3. Все обжарить и добавить к рису с кукурузной крупой.

  4. Перемешать, сформовать голубцы.

  5. Низ горшка застелить несколькими листьями капусты, выложить голубцы слоями вместе с бужениной.

  6. Сверху накрыть тарелкой чуть меньше кастрюли.

  7. Залить водой, чтобы она прикрывала голубцы на 5-8 сантиметров.

  8. Если из квашеной капусты варить 1-1.30 часов.

  9. Если из свежей, чуть меньше 40 минут.

  10. Подавать со сметанкой.

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