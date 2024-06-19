Настоящий хит этого лета: как приготовить коблер с клубникой и ревенем
Коблер – это десерт, идеально подходящий для летнего периода. В его основе сочные фрукты и ягоды. Очень вкусно сочетать сладкие плоды и с кислинкой. Сверху наначинку нужно выложить немного теста – после выпекания сверху образуется золотистая корочка.
Идея приготовления коблера с ревенем и клубникой опубликована на странице фудблогера Анны с ником annet days в Instagram. Кусочки плодов в начинке после духовки останутся целыми и сочными.
Ингредиенты для начинки:
- клубника – 350-400 г
- ревень – 350-400 г
- сахар – 100 г
- пакетик желфикса
Способ приготовления начинки:
1. Клубнику и ревень порезать на случайные кусочки (можно взять замороженные).
2. Прогреть на сковороде или в кастрюле с толстым дном.
3. Добавить сахар с желфиксом и помешивая проварить 3 минуты.
4. Переложить в форму.
Ингредиенты для теста:
- мука – 200 г
- сливочное масло – 80 г
- сахар – 2 ст.л.
- разрыхлитель – 1,5 ч.л.
- щепотка соли
- молоко – 100 г
- лимонный сок – 1 ст.л.
- миндальные хлопья или другие орехи
Способ приготовления:
1. В молоко влить лимонный сок.
2. Перемешать и дать немного постоять.
3. Муку и холодное сливочное масло растереть в крошку.
4. Всыпать сахар, соль, разрыхлитель и перемешать.
5. Влить молоко и быстро размешать вилкой (тесто получается липкое).
6. Выложить тесто поверх начинки. Лучше выкладывать небольшими кусочками с помощью ложки или вилки.
7. Посыпать сверху смесью миндальной муки (1 ст.л.), сахара (1 ст.л.) и миндальных хлопьев. Также можно взять другие измельченные орехи смешанные с сахаром.
8. Выпекать 35 минут при температуре 180 градусов.
9. Охладить или подавать теплым вместе с шариком пломбира.
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