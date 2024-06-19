Коблер – это десерт, идеально подходящий для летнего периода. В его основе сочные фрукты и ягоды. Очень вкусно сочетать сладкие плоды и с кислинкой. Сверху наначинку нужно выложить немного теста – после выпекания сверху образуется золотистая корочка.

Идея приготовления коблера с ревенем и клубникой опубликована на странице фудблогера Анны с ником annet days в Instagram. Кусочки плодов в начинке после духовки останутся целыми и сочными.

Ингредиенты для начинки:

клубника – 350-400 г

ревень – 350-400 г

сахар – 100 г

пакетик желфикса

Способ приготовления начинки:

1. Клубнику и ревень порезать на случайные кусочки (можно взять замороженные).

2. Прогреть на сковороде или в кастрюле с толстым дном.

3. Добавить сахар с желфиксом и помешивая проварить 3 минуты.

4. Переложить в форму.

Ингредиенты для теста:

мука – 200 г

сливочное масло – 80 г

сахар – 2 ст.л.

разрыхлитель – 1,5 ч.л.

щепотка соли

молоко – 100 г

лимонный сок – 1 ст.л.

миндальные хлопья или другие орехи

Способ приготовления:

1. В молоко влить лимонный сок.

2. Перемешать и дать немного постоять.

3. Муку и холодное сливочное масло растереть в крошку.

4. Всыпать сахар, соль, разрыхлитель и перемешать.

5. Влить молоко и быстро размешать вилкой (тесто получается липкое).

6. Выложить тесто поверх начинки. Лучше выкладывать небольшими кусочками с помощью ложки или вилки.

7. Посыпать сверху смесью миндальной муки (1 ст.л.), сахара (1 ст.л.) и миндальных хлопьев. Также можно взять другие измельченные орехи смешанные с сахаром.

8. Выпекать 35 минут при температуре 180 градусов.

9. Охладить или подавать теплым вместе с шариком пломбира.

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