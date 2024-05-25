Настоящий хит лета! Как приготовить десерт "Битое стекло" со свежей клубникой и виноградом
"Битое стекло" – это классический торт из желе. Но в летний период к такому десерту очень вкусно добавлять свежие фрукты. К примеру, клубнику и виноград. Также обязательно сделайте нежный бисквитный слой.
Идея приготовления десерта "Битое стекло" с клубникой опубликована на странице фудблогера Иванны Онисько (ivanna ons) в Instagram. Торт станет отличным дополнением к праздничному столу.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 70 г
- теплое молоко – 40 мл.
- масло – 20 мл.
- мука – 70 г
- какао – 20 г
- разрыхлитель – 1 ст.л.
Ингредиенты для сливочного слоя:
- сметана – 500 г
- жирные сливки – 250 м
- мелкий сахар или пудра – 100 г
- разноцветное желе
- желатин – 2 ст.л.
- молоко – 100 мл.
- виноград
Способ приготовления:
1. За 3-4 часа перед началом приготовления или на ночь залить желе с меньшим количеством воды, чем указано на упаковке.
2. Далее для бисквита взбить яйца с сахаром до пышности.
3. Просеять муку, какао и разрыхлитель.
4. Осторожно перемешать лопаткой.
5. В теплое молоко влить масло и все вместе перелить в тесто.
6. Перемешать, перелить в форму (застланную пергаментом) и выпекать в разогретой духовке до 180 градусов примерно 20 минут.
7. После выпечки дать полностью остыть.
8. Готовность проверить зубочисткой (она должна быть сухой).
9. Далее в отдельной миске соединить сметану со сливками и сахаром и перемешать.
10. Желатин растопить в микроволновке и влить до сметаны. Тогда быстро всыпать порезанное на кубики желе разных цветов и порезанный виноград.
11. Все тщательно осторожно перемешать.
12. Сформировать торт в разъемной форме.
13. На бисквит вылить сметанную массу, разровнять и по желанию можно украсить клубникой. Отправить в холодильник на час.
14. Растворить в горячей воде еще одну пачку желе, дать остыть полностью и вылить поверх клубники на торт.
15. Дальше охлаждать 5-6 часов.
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