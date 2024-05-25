Настоящий хит лета! Как приготовить десерт "Битое стекло" со свежей клубникой и виноградом

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
123
Настоящий хит лета! Как приготовить десерт 'Битое стекло' со свежей клубникой и виноградом

"Битое стекло" – это классический торт из желе. Но в летний период к такому десерту очень вкусно добавлять свежие фрукты. К примеру, клубнику и виноград. Также обязательно сделайте нежный бисквитный слой.

Идея приготовления десерта "Битое стекло" с клубникой опубликована на странице фудблогера Иванны Онисько (ivanna ons) в Instagram. Торт станет отличным дополнением к праздничному столу.

Настоящий хит лета! Как приготовить десерт ''Битое стекло'' со свежей клубникой и виноградом

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 70 г
Видео дня
  • теплое молоко – 40 мл.
  • масло – 20 мл.
  • мука – 70 г
  • какао – 20 г
  • разрыхлитель – 1 ст.л.

Ингредиенты для сливочного слоя:

  • сметана – 500 г
  • жирные сливки – 250 м
  • мелкий сахар или пудра – 100 г
  • разноцветное желе
  • желатин – 2 ст.л.
  • молоко – 100 мл.
  • виноград

Способ приготовления:

Настоящий хит лета! Как приготовить десерт ''Битое стекло'' со свежей клубникой и виноградом

1. За 3-4 часа перед началом приготовления или на ночь залить желе с меньшим количеством воды, чем указано на упаковке.

2. Далее для бисквита взбить яйца с сахаром до пышности.

Настоящий хит лета! Как приготовить десерт ''Битое стекло'' со свежей клубникой и виноградом

3. Просеять муку, какао и разрыхлитель.

4. Осторожно перемешать лопаткой.

5. В теплое молоко влить масло и все вместе перелить в тесто.

Настоящий хит лета! Как приготовить десерт ''Битое стекло'' со свежей клубникой и виноградом

6. Перемешать, перелить в форму (застланную пергаментом) и выпекать в разогретой духовке до 180 градусов примерно 20 минут.

7. После выпечки дать полностью остыть.

8. Готовность проверить зубочисткой (она должна быть сухой).

Настоящий хит лета! Как приготовить десерт ''Битое стекло'' со свежей клубникой и виноградом

9. Далее в отдельной миске соединить сметану со сливками и сахаром и перемешать.

10. Желатин растопить в микроволновке и влить до сметаны. Тогда быстро всыпать порезанное на кубики желе разных цветов и порезанный виноград.

Настоящий хит лета! Как приготовить десерт ''Битое стекло'' со свежей клубникой и виноградом

11. Все тщательно осторожно перемешать.

12. Сформировать торт в разъемной форме.

Настоящий хит лета! Как приготовить десерт ''Битое стекло'' со свежей клубникой и виноградом

13. На бисквит вылить сметанную массу, разровнять и по желанию можно украсить клубникой. Отправить в холодильник на час.

14. Растворить в горячей воде еще одну пачку желе, дать остыть полностью и вылить поверх клубники на торт.

Настоящий хит лета! Как приготовить десерт ''Битое стекло'' со свежей клубникой и виноградом

15. Дальше охлаждать 5-6 часов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты