"Битое стекло" – это классический торт из желе. Но в летний период к такому десерту очень вкусно добавлять свежие фрукты. К примеру, клубнику и виноград. Также обязательно сделайте нежный бисквитный слой.

Идея приготовления десерта "Битое стекло" с клубникой опубликована на странице фудблогера Иванны Онисько (ivanna ons) в Instagram. Торт станет отличным дополнением к праздничному столу.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 70 г

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теплое молоко – 40 мл.

масло – 20 мл.

мука – 70 г

какао – 20 г

разрыхлитель – 1 ст.л.

Ингредиенты для сливочного слоя:

сметана – 500 г

жирные сливки – 250 м

мелкий сахар или пудра – 100 г

разноцветное желе

желатин – 2 ст.л.

молоко – 100 мл.

виноград

Способ приготовления:

1. За 3-4 часа перед началом приготовления или на ночь залить желе с меньшим количеством воды, чем указано на упаковке.

2. Далее для бисквита взбить яйца с сахаром до пышности.

3. Просеять муку, какао и разрыхлитель.

4. Осторожно перемешать лопаткой.

5. В теплое молоко влить масло и все вместе перелить в тесто.

6. Перемешать, перелить в форму (застланную пергаментом) и выпекать в разогретой духовке до 180 градусов примерно 20 минут.

7. После выпечки дать полностью остыть.

8. Готовность проверить зубочисткой (она должна быть сухой).

9. Далее в отдельной миске соединить сметану со сливками и сахаром и перемешать.

10. Желатин растопить в микроволновке и влить до сметаны. Тогда быстро всыпать порезанное на кубики желе разных цветов и порезанный виноград.

11. Все тщательно осторожно перемешать.

12. Сформировать торт в разъемной форме.

13. На бисквит вылить сметанную массу, разровнять и по желанию можно украсить клубникой. Отправить в холодильник на час.

14. Растворить в горячей воде еще одну пачку желе, дать остыть полностью и вылить поверх клубники на торт.

15. Дальше охлаждать 5-6 часов.

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