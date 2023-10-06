Если соединить тыкву и сыр – получится трендовая и очень полезная запеканка. К тому же, очень эффектна на вид, потому что с помощью зубочистки нужно сделать узор. Текстура выходит мягкая и нежная.

Идея приготовления сезонной тыквенно-творожной запеканки опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking) в Instagram. Выпечка идеально подходит для семейного чаепития.

Ингредиенты для творожного слоя:

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сыр (не сухой) – 400 г

яйца – 2 шт).

сахар – 60-80 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

йогурт или кефир – 100 г

мука – 3-4 ст. л. с горкой

Ингредиенты для тыквенного слоя:

тыква – 500 г

яйцо – 2 шт.

сахар – 60-80 г

цедра лимона или апельсина

мука – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Тыкву нарезаем и запекаем при температуре 200 градусов до готовности. Или можно отварить.

2. В сыр выбиваем 2 яйца, добавляем сахар и ванильный сахар.

3. Также вливаем 100 граммов кефира и 3 или 4 столовых ложки муки.

4. Все это тщательно сбиваем блендером. Если консистенция у вас получилась густая, то добавить немного молока, а если жидкая – муки. Все зависит от влажности вашего сыра.

5. Готовую тыкву чистим и даем время немного остыть.

6. К тыкве добавляем 2 яйца, 80 г сахара, натираем цедру лимона.

7. Также добавляем 4 столовые ложки муки. Взбиваем все блендером.

8. Форму застилаем пергаментом и выкладываем в хаотическом порядке творожное и тыквенное тесто. Затем с помощью деревянной шпажки делаем рисунок.

9. Ставим в разогретую до 190 градусов духовку на 40-45 минут.

10. Достаем из духовки, даем время немного остыть.

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