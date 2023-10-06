Настоящий хит сезона: сытная тыквенно-творожная запеканка с узором к чаю
Если соединить тыкву и сыр – получится трендовая и очень полезная запеканка. К тому же, очень эффектна на вид, потому что с помощью зубочистки нужно сделать узор. Текстура выходит мягкая и нежная.
Идея приготовления сезонной тыквенно-творожной запеканки опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking) в Instagram. Выпечка идеально подходит для семейного чаепития.
Ингредиенты для творожного слоя:
- сыр (не сухой) – 400 г
- яйца – 2 шт).
- сахар – 60-80 г
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- йогурт или кефир – 100 г
- мука – 3-4 ст. л. с горкой
Ингредиенты для тыквенного слоя:
- тыква – 500 г
- яйцо – 2 шт.
- сахар – 60-80 г
- цедра лимона или апельсина
- мука – 3-4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Тыкву нарезаем и запекаем при температуре 200 градусов до готовности. Или можно отварить.
2. В сыр выбиваем 2 яйца, добавляем сахар и ванильный сахар.
3. Также вливаем 100 граммов кефира и 3 или 4 столовых ложки муки.
4. Все это тщательно сбиваем блендером. Если консистенция у вас получилась густая, то добавить немного молока, а если жидкая – муки. Все зависит от влажности вашего сыра.
5. Готовую тыкву чистим и даем время немного остыть.
6. К тыкве добавляем 2 яйца, 80 г сахара, натираем цедру лимона.
7. Также добавляем 4 столовые ложки муки. Взбиваем все блендером.
8. Форму застилаем пергаментом и выкладываем в хаотическом порядке творожное и тыквенное тесто. Затем с помощью деревянной шпажки делаем рисунок.
9. Ставим в разогретую до 190 градусов духовку на 40-45 минут.
10. Достаем из духовки, даем время немного остыть.
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