Настоящий итальянский фондан за 15 минут: идеей поделилась фудблогер
Фондан – изысканный десерт итальянской кухни. Его подают в лучших ресторанах мира в исполнении топовых кондитеров. Шоколад должен вытекать внутри при разрезании. Если этого не происходит – блюдо из фондана превращается в обычный кекс. Но есть идея, с которой даже начинающий сможет приготовить такой десерт идеально.
Идея опубликована на странице italopractic в Intagram.
Ингредиенты:
черный шоколад – 100 г
сливочное масло – 100 г
сахар – 80 г
яйца комнатной температуры – 2 шт
мука – 20 г
цедра апельсина или эссенция
какао-порошок
масло для смазывания формы
Способ приготовления:
1. На водяной бане растопить шоколад с растительным маслом.
2. В эту массу вмешать сахар до растворения.
3. Добавить по одному яйца.
4. Порциями засыпать муку и любимый ароматизатор.
5. Формочки смазать растительным маслом, посыпать какао порошком.
6. Заполнить готовым тестом на 2/3.
7. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов с обдувом или 200 без обдува +/-12 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :