Настоящий итальянский фондан за 15 минут: идеей поделилась фудблогер

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
109
Настоящий итальянский фондан за 15 минут: идеей поделилась фудблогер

Фондан – изысканный десерт итальянской кухни. Его подают в лучших ресторанах мира в исполнении топовых кондитеров. Шоколад должен вытекать внутри при разрезании. Если этого не происходит – блюдо из фондана превращается в обычный кекс. Но есть идея, с которой даже начинающий сможет приготовить такой десерт идеально.

Идея опубликована на странице italopractic в Intagram.

Рецепт шоколадного фондана за 15 минут

Ингредиенты:

  • черный шоколад – 100 г

  • сливочное масло – 100 г

  • сахар – 80 г

  • яйца комнатной температуры – 2 шт

  • мука – 20 г

  • цедра апельсина или эссенция

  • какао-порошок

  • масло для смазывания формы

Видео дня
Ингредиенты для десерта

Способ приготовления:

1. На водяной бане растопить шоколад с растительным маслом.

2. В эту массу вмешать сахар до растворения.

3. Добавить по одному яйца.

4. Порциями засыпать муку и любимый ароматизатор.

Шоколад, который нужно растопить

5. Формочки смазать растительным маслом, посыпать какао порошком.

6. Заполнить готовым тестом на 2/3.

Готовый шоколадный фондан в разрезе

7. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов с обдувом или 200 без обдува +/-12 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :

Обращение коллектива OBOZREVATEL

Сейчас мы готовим

Все рецепты