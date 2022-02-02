Настоящий итальянский фондан за 15 минут: идеей поделилась фудблогер

Фондан – изысканный десерт итальянской кухни. Его подают в лучших ресторанах мира в исполнении топовых кондитеров. Шоколад должен вытекать внутри при разрезании. Если этого не происходит – блюдо из фондана превращается в обычный кекс. Но есть идея, с которой даже начинающий сможет приготовить такой десерт идеально.

Идея опубликована на странице italopractic в Intagram.

Ингредиенты:

черный шоколад – 100 г

сливочное масло – 100 г

сахар – 80 г

яйца комнатной температуры – 2 шт

мука – 20 г

цедра апельсина или эссенция

какао-порошок

масло для смазывания формы

Видео дня

Способ приготовления:

1. На водяной бане растопить шоколад с растительным маслом.

2. В эту массу вмешать сахар до растворения.

3. Добавить по одному яйца.

4. Порциями засыпать муку и любимый ароматизатор.

5. Формочки смазать растительным маслом, посыпать какао порошком.

6. Заполнить готовым тестом на 2/3.

7. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов с обдувом или 200 без обдува +/-12 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :