Настоящий одесский форшмак: как приготовить классическую намазку с селедкой
Одесский форшмак – это популярная и одновременно бюджетная намазка из сельди. В классическом рецепте он готовится с добавлением яиц и яблок. Иногда закуску дополняют морковью и сыром, но это уже по собственному желанию.
Фудблогер Дария Дарико (receti_dariko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом настоящего одесского форшмака с селедкой и яблоком.
Ингредиенты:
- сельдь среднего размера – 2 шт
- зеленое яблоко – 1 шт
- лук – 1 шт
- вареные яйца – 2 шт
- белый хлеб – 2-3 ломтика
- сливочное масло – 100 г
Способ приготовления:
1. С готовой филе сельди снять кожуру и порезать продукт меньшими произвольными кусками.
2. Предварительно отварить яйца вкрутую, в готовом виде порезать пополам.
3. Из хлеба обрезать кожуру, оставить только мягкую часть.
4. Яблоки тоже почистить от сердцевины и кожуры, порезать произвольно.
5. Все подготовленные ингредиенты смолоть через мелкую мясорубку. Смолоть также сливочное масло.
6. Получившуюся массу тщательно перемешать и можно есть. Приятного аппетита!
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