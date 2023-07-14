Одесский форшмак – это популярная и одновременно бюджетная намазка из сельди. В классическом рецепте он готовится с добавлением яиц и яблок. Иногда закуску дополняют морковью и сыром, но это уже по собственному желанию.

Фудблогер Дария Дарико (receti_dariko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом настоящего одесского форшмака с селедкой и яблоком.

Ингредиенты:

сельдь среднего размера – 2 шт

зеленое яблоко – 1 шт

лук – 1 шт

вареные яйца – 2 шт

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белый хлеб – 2-3 ломтика

сливочное масло – 100 г

Способ приготовления:

1. С готовой филе сельди снять кожуру и порезать продукт меньшими произвольными кусками.

2. Предварительно отварить яйца вкрутую, в готовом виде порезать пополам.

3. Из хлеба обрезать кожуру, оставить только мягкую часть.

4. Яблоки тоже почистить от сердцевины и кожуры, порезать произвольно.

5. Все подготовленные ингредиенты смолоть через мелкую мясорубку. Смолоть также сливочное масло.

6. Получившуюся массу тщательно перемешать и можно есть. Приятного аппетита!

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