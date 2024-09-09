Настоящий одесский форшмак: рассказываем, как правильно приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Настоящий одесский форшмак: рассказываем, как правильно приготовить

Сельдь является одной из самых полезных и вкусных видов рыбы, которую можно есть просто с хлебом, а также делать закуски, бутерброды и самый вкусный форшмак. Для яркого вкуса в форшмак добавьте кислые яблоки.

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Домашний форшмак

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, настоящего одесского форшмака, с яблоком и вареными яйцами.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • селедка 1шт
  • яйца 3шт
  • лук 1шт
  • яблоко 1шт
  • сливочное масло 60г
  • соль перец
  • лимонный сок

Способ приготовления:

1. Сельдь отделите от косточек и порубите мелко ножом.

Сельдь для блюда

2. Лук мелко порежьте и добавьте в сельдь.

Приготовление закуски

3. Натрите яблоко и отварные яйца. Добавьте мягкое сливочное масло (но не растопленное) и полейте лимонным соком.

Что добавить в закуску для яркого вкуса

4. Посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.

Готовая закуска

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