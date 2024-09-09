Сельдь является одной из самых полезных и вкусных видов рыбы, которую можно есть просто с хлебом, а также делать закуски, бутерброды и самый вкусный форшмак. Для яркого вкуса в форшмак добавьте кислые яблоки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, настоящего одесского форшмака, с яблоком и вареными яйцами.

Ингредиенты:

селедка 1шт

яйца 3шт

лук 1шт

яблоко 1шт

сливочное масло 60г

соль перец

лимонный сок

Способ приготовления:

1. Сельдь отделите от косточек и порубите мелко ножом.

2. Лук мелко порежьте и добавьте в сельдь.

3. Натрите яблоко и отварные яйца. Добавьте мягкое сливочное масло (но не растопленное) и полейте лимонным соком.

4. Посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.

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