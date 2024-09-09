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Настоящий одесский форшмак: рассказываем, как правильно приготовить
Сельдь является одной из самых полезных и вкусных видов рыбы, которую можно есть просто с хлебом, а также делать закуски, бутерброды и самый вкусный форшмак. Для яркого вкуса в форшмак добавьте кислые яблоки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, настоящего одесского форшмака, с яблоком и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- селедка 1шт
- яйца 3шт
- лук 1шт
- яблоко 1шт
- сливочное масло 60г
- соль перец
- лимонный сок
Способ приготовления:
1. Сельдь отделите от косточек и порубите мелко ножом.
2. Лук мелко порежьте и добавьте в сельдь.
3. Натрите яблоко и отварные яйца. Добавьте мягкое сливочное масло (но не растопленное) и полейте лимонным соком.
4. Посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.
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