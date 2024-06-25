Настоящий пломбир сейчас невозможно встретить на полках магазинов. Он остался далеко позади в детстве, когда за ним всегда стояли огромные очереди.

Но фудлогер Алекс Миль утверждает, что благодаря его рецепту, вам снова удастся почувствовать этот неповторимый вкус. В Instagram он рассказал, как приготовить настоящий пломбир со сливочно-маслянистым привкусом.

Ингредиенты

Сливки 33% – 500 мл

Желтки – 4 шт

Молоко – 100 мл

Сахарная пудра – 150 гр

Ванильный сахар – 15 гр

Способ приготовления

1.В сотейник с толстым дном забрасываем яичные желтки, 150г сахарной пудры и немного ванильного сахара. Хорошо перемешиваем.

2. Добавляем молоко и снова перемешиваем.

3. Ставим на минимальный огонь и постоянно перемешивая, доводим до легкого загущения массы. До кипения не доводим.

4. Снимаем с нагрева и даем полностью остыть.

5. Сливки взбиваем до стойких пиков.

6. Добавляем в крем яичную массу и взбиваем на минимальных оборотах в течение 1 минуты.

7. Перекладываем всю массу в прямоугольную форму с крышкой, разравниваем и отправляем в морозильник.

8. Каждые 20-30 мин достаем и хорошо перемешиваем, чтобы не формировались кристаллы льда. Когда полностью застынет – готово.

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