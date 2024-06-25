Настоящий пломбир: и вы снова почувствуете именно тот вкус детства
Настоящий пломбир сейчас невозможно встретить на полках магазинов. Он остался далеко позади в детстве, когда за ним всегда стояли огромные очереди.
Но фудлогер Алекс Миль утверждает, что благодаря его рецепту, вам снова удастся почувствовать этот неповторимый вкус. В Instagram он рассказал, как приготовить настоящий пломбир со сливочно-маслянистым привкусом.
Ингредиенты
- Сливки 33% – 500 мл
- Желтки – 4 шт
- Молоко – 100 мл
- Сахарная пудра – 150 гр
- Ванильный сахар – 15 гр
Способ приготовления
1.В сотейник с толстым дном забрасываем яичные желтки, 150г сахарной пудры и немного ванильного сахара. Хорошо перемешиваем.
2. Добавляем молоко и снова перемешиваем.
3. Ставим на минимальный огонь и постоянно перемешивая, доводим до легкого загущения массы. До кипения не доводим.
4. Снимаем с нагрева и даем полностью остыть.
5. Сливки взбиваем до стойких пиков.
6. Добавляем в крем яичную массу и взбиваем на минимальных оборотах в течение 1 минуты.
7. Перекладываем всю массу в прямоугольную форму с крышкой, разравниваем и отправляем в морозильник.
8. Каждые 20-30 мин достаем и хорошо перемешиваем, чтобы не формировались кристаллы льда. Когда полностью застынет – готово.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты мороженого: