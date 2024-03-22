Настоящий украинский дерун смореброд: с селедкой и сливочным соусом

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
33
Настоящий украинский дерун смореброд: с селедкой и сливочным соусом

Смореброд – это датский бутерброд с селедкой и майонезным соусом. Есть также украинский вариант такого блюда. Вместо хлеба нужно взять картошку. Выходит полноценный драник с селедкой.

Идея приготовления драника смореброда с селедкой и луком опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Чтобы сделать картофельное основание квадратным – используйте форму.

Настоящий украинский дерун смореброд: с селедкой и сливочным соусом

Ингредиенты:

  • картофель – 3-4 шт
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  • лук – 1 шт
  • яйца – 1 шт
  • мука – 1 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • подсолнечное масло
  • сельдь
  • сметана густая – 2 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л.
  • зеленый лук

Способ приготовления:

Настоящий украинский дерун смореброд: с селедкой и сливочным соусом

1. Взбить в блендере картофель, лук и яйцо.

2. Добавить муку, соль и перец.

Настоящий украинский дерун смореброд: с селедкой и сливочным соусом

3. Жарить на разогретой сковороде.

4. Сделать соус, смешав сметану, горчицу и зеленый лук.

Настоящий украинский дерун смореброд: с селедкой и сливочным соусом

5. На готовые драники выложить рыбу, лук и зелень.

Настоящий украинский дерун смореброд: с селедкой и сливочным соусом

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