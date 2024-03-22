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Настоящий украинский дерун смореброд: с селедкой и сливочным соусом
Смореброд – это датский бутерброд с селедкой и майонезным соусом. Есть также украинский вариант такого блюда. Вместо хлеба нужно взять картошку. Выходит полноценный драник с селедкой.
Идея приготовления драника смореброда с селедкой и луком опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Чтобы сделать картофельное основание квадратным – используйте форму.
Ингредиенты:
- картофель – 3-4 шт
- лук – 1 шт
- яйца – 1 шт
- мука – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- подсолнечное масло
- сельдь
- сметана густая – 2 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Взбить в блендере картофель, лук и яйцо.
2. Добавить муку, соль и перец.
3. Жарить на разогретой сковороде.
4. Сделать соус, смешав сметану, горчицу и зеленый лук.
5. На готовые драники выложить рыбу, лук и зелень.
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