Настоящий закарпатский бограч, который можно варить на костре: делимся лучшим рецептом
Бограч – это традиционное украинское блюдо, которое часто готовят в Закарпатье. Такой суп достаточно пряный, с насыщенным вкусом, ароматом и большим количеством разнообразного мяса. Самым вкусным бограч выходит именно тогда, когда он сварен на костре в котелке.
Идея приготовления настоящего закарпатского бограча опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Понадобится четыре вида мяса.
Ингредиенты:
- копченое филе свинины – 300 г
- охотничьи колбаски – 300 г
- ребрышки свинины или телятины – 500 г
- вырезка свинины – 500 г
- морковь – 200 г
- помидоры – 400 г (прибавить к ним ложку сахара при нарезке)
- лук – 220 г
- картофель – 500 г
- сладкий перец – 250 г
- зелень петрушки и укропа
- острый перец чили – 1 шт
- томатная паста – 2 ст.л.
- соль, перец
- копченая паприка – 2 ст.л. копченой паприки
- мускатный орех – 1 ч.л.
- молотый острый перец чили – 1 ч.л.
- масло – 30 мл.
- острый соус эрош пишта (при наличии)
Ингредиенты для галушек:
- яйца – 1 шт.
- мука – 70-80 г
Способ приготовления:
1. В котел влить масло, положить нарезанное филе и обжарить, чтобы получились шкварки.
2. Выложить нарезанный лук и копченый паприку.
3. Постоянно помешивать, чтобы паприка не подгорела. Обжарить 6-7 минут.
4. Добавить нарезанные ребра и вырезку.
5. Залить водой, а еще лучше бульоном (овощным или мясным).
6. Накрыть крышкой и готовить час.
7. Выложить нарезанную морковь, картофель, перец.
8. Добавить помидоры, в которые при нарезании всыпали ложку сахара.
9. Выложить нарезанные охотничьи колбаски.
10. Всыпать соль, перец, острый перец. При наличии обязательно добавить острый соус эрош пишта.
11. Залить все водой и проварить около 40 минут. Когда вода будет выкипать – долить еще.
12. Для клецок разбить яйцо, посолить и, постоянно перемешивая, постепенно добавить муку, пока не замесите мягкое тесто.
13. От теста отщипывать маленькие кусочки – это и будут клецки.
14. Клецки закинуть в кастрюлю, добавить рубленую зелень и одну острую перчину, варить еще 7-10 минут.
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