Бограч – это традиционное украинское блюдо, которое часто готовят в Закарпатье. Такой суп достаточно пряный, с насыщенным вкусом, ароматом и большим количеством разнообразного мяса. Самым вкусным бограч выходит именно тогда, когда он сварен на костре в котелке.

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Идея приготовления настоящего закарпатского бограча опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Понадобится четыре вида мяса.

Ингредиенты:

копченое филе свинины – 300 г

охотничьи колбаски – 300 г

ребрышки свинины или телятины – 500 г

вырезка свинины – 500 г

морковь – 200 г

помидоры – 400 г (прибавить к ним ложку сахара при нарезке)

лук – 220 г

картофель – 500 г

сладкий перец – 250 г

зелень петрушки и укропа

острый перец чили – 1 шт

томатная паста – 2 ст.л.

соль, перец

копченая паприка – 2 ст.л. копченой паприки

мускатный орех – 1 ч.л.

молотый острый перец чили – 1 ч.л.

масло – 30 мл.

острый соус эрош пишта (при наличии)

Ингредиенты для галушек:

яйца – 1 шт.

мука – 70-80 г

Способ приготовления:

1. В котел влить масло, положить нарезанное филе и обжарить, чтобы получились шкварки.

2. Выложить нарезанный лук и копченый паприку.

3. Постоянно помешивать, чтобы паприка не подгорела. Обжарить 6-7 минут.

4. Добавить нарезанные ребра и вырезку.

5. Залить водой, а еще лучше бульоном (овощным или мясным).

6. Накрыть крышкой и готовить час.

7. Выложить нарезанную морковь, картофель, перец.

8. Добавить помидоры, в которые при нарезании всыпали ложку сахара.

9. Выложить нарезанные охотничьи колбаски.

10. Всыпать соль, перец, острый перец. При наличии обязательно добавить острый соус эрош пишта.

11. Залить все водой и проварить около 40 минут. Когда вода будет выкипать – долить еще.

12. Для клецок разбить яйцо, посолить и, постоянно перемешивая, постепенно добавить муку, пока не замесите мягкое тесто.

13. От теста отщипывать маленькие кусочки – это и будут клецки.

14. Клецки закинуть в кастрюлю, добавить рубленую зелень и одну острую перчину, варить еще 7-10 минут.

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