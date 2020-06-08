Настя Каменских рекордно похудела: что она ест

По словам Насти Каменской, за время карантина она похудела на 20 килограммов. Со своими поклонниками певица поделилась секретами своего рациона.

Как оказалось, все очень просто - главное придерживаться здорового питания. Настя ест пять раз в день и обязательно каждый прием пищи в одно и то же время. По ее мнению, такой дробный рацион по расписанию помогает организму выработать пищевую привычку, что впоследствии влияет на обмен веществ. Интервал между приемами пищи – ровно три часа.

С утра Настя ест овсяную кашу или овечий йогурт без добавок, а на десерт – ягоды, фрукты или орехи. Второй завтрак состоит из омлета (без добавления молока или сливок) с авокадо , огурцом, руколой, листьями салата и базилика.

Настя Каменских Instagram

Обед Каменских состоит из трех компонентов: белок, гарнир (гречка, бурый рис или киноа) и салат из овощей на оливковом масле. Под белком певица подразумевает отварную курицу, говяжий стейк на гриле, куриную котлету на пару, рыбу (сибас, дорадо) на гриле или морепродукты.

На ужин, как правило, готовят мясо птицы, рыбу, морепродукты и салат из зелени на оливковом масле. Второй ужин: 150 г творога жирностью 5% и чашка черного чая без сахара.

"На протяжении дня я позволяю себе одну чашку чая и одну чашку кофе с растительным (миндальным или кокосовым) молоком. В остальное время пью чистую воду, 1,5-2 л за день", рассказала Настя на свое странице в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса Натали Портман в своем Instagram-аккаунте поделилась рецептом простого и вкусного салата из свеклы и картофеля.

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