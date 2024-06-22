Натуральная, ароматная приправа из укропа: создаст летнее настроение в течение целого года

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Натуральная, ароматная приправа из укропа: создаст летнее настроение в течение целого года

Вы будете в бешеном восторге, когда поймете, что из доступных ингредиентов, которые летом в холодильнике у каждого человека, можно приготовить фантастическую приправу. Оказывается, это очень просто.

Как правильно приготовить натуральную и ароматную приправу, точно знает фудблогер с ником katia cooking. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты для этого нужны.

Натуральная, ароматная приправа из укропа: создаст летнее настроение в течение целого года

Ингредиенты

  • Укроп – пучок
  • Зеленый лук – несколько штук
  • Кожа лимона – ½ шт
  • Чеснок – 3 зуб
  • Соль – 200 гр

Способ приготовления

1. Зелень хорошо промываем и кладем в блендер.

Натуральная, ароматная приправа из укропа: создаст летнее настроение в течение целого года

2. Добавляем остальные ингредиенты за тщательно перебиваем.

3. Получившуюся массу выкладываем тонким слоем на застеленный пергаментом противень.

Натуральная, ароматная приправа из укропа: создаст летнее настроение в течение целого года

4. Сушим при 80 градусах 1-1.5 ч, иногда перемешивая.

Натуральная, ароматная приправа из укропа: создаст летнее настроение в течение целого года

5. Пересыпаем в герметичную емкость.

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