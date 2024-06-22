Натуральная, ароматная приправа из укропа: создаст летнее настроение в течение целого года
Вы будете в бешеном восторге, когда поймете, что из доступных ингредиентов, которые летом в холодильнике у каждого человека, можно приготовить фантастическую приправу. Оказывается, это очень просто.
Как правильно приготовить натуральную и ароматную приправу, точно знает фудблогер с ником katia cooking. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты для этого нужны.
Ингредиенты
- Укроп – пучок
- Зеленый лук – несколько штук
- Кожа лимона – ½ шт
- Чеснок – 3 зуб
- Соль – 200 гр
Способ приготовления
1. Зелень хорошо промываем и кладем в блендер.
2. Добавляем остальные ингредиенты за тщательно перебиваем.
3. Получившуюся массу выкладываем тонким слоем на застеленный пергаментом противень.
4. Сушим при 80 градусах 1-1.5 ч, иногда перемешивая.
5. Пересыпаем в герметичную емкость.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты приправ: