Вы будете в бешеном восторге, когда поймете, что из доступных ингредиентов, которые летом в холодильнике у каждого человека, можно приготовить фантастическую приправу. Оказывается, это очень просто.

Как правильно приготовить натуральную и ароматную приправу, точно знает фудблогер с ником katia cooking. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты для этого нужны.

Ингредиенты

Укроп – пучок

Зеленый лук – несколько штук

Кожа лимона – ½ шт

Чеснок – 3 зуб

Соль – 200 гр

Способ приготовления

1. Зелень хорошо промываем и кладем в блендер.

2. Добавляем остальные ингредиенты за тщательно перебиваем.

3. Получившуюся массу выкладываем тонким слоем на застеленный пергаментом противень.

4. Сушим при 80 градусах 1-1.5 ч, иногда перемешивая.

5. Пересыпаем в герметичную емкость.

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