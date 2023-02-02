Наваристая солянка по-новому: что добавить для яркого вкуса

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Наваристая солянка по-новому: что добавить для яркого вкуса

Солянка – это наваристый и вкусный суп, который традиционно готовят с разными копченостями, свежими и маринованными овощами, грибами, колбасой и оливками.

В одном из кулинарных блогов (cooking__by__elena) в Instagram был опубликован рецепт наваристой солянки, особый вкус которой придает куриное филе.

Рецепт солянки с куриным филе

Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт крупных
  • морковь – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • филе – 1 шт
  • томатная паста – 3 ст. л.
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  • огурцы соленые – 3 шт
  • лимон – 1 шт
  • оливки без косточки – 10-15 шт
  • охотничья колбаска – 150 г
  • бочек – 200 г
  • петрушка
  • лавровый лист, соль, перец
  • сметана (для подачи)

Способ приготовления:

1. Отварить филе в кастрюле.

Как вкусно приготовить солянку с филе

2. Пока варится филе, почистить овощи. Измельчить лук, порезать огурцы и картофель кубиками, а морковь натереть на терке.

3. Нарезать колбаски и бочек кубиками.

4. Готовое филе достать из кастрюли, порезать. Вместо этого добавить в бульон картофель. Варить на слабом огне.

Филе для солянки

5. Тем временем приготовить зажарку. Для этого обжарить лук с морковью в течение 3 минут. После – добавить филе и колбаски. Перемешать.

6. Порезать и добавить огурцы.

7. Томатную пасту развести с водой и вылить в сковороду. Перемешать и тушить под крышкой на слабом огне 5-7 минут.

Солянка с картофелем, колбасой и филе

8. Когда картофель сварится, добавить зажарку. Также добавить соль, перец, лавровый лист, порезанные оливки, петрушку и лимон.

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