Солянка – это наваристый и вкусный суп, который традиционно готовят с разными копченостями, свежими и маринованными овощами, грибами, колбасой и оливками.

В одном из кулинарных блогов (cooking__by__elena) в Instagram был опубликован рецепт наваристой солянки, особый вкус которой придает куриное филе.

Ингредиенты:

картофель – 3 шт крупных

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

филе – 1 шт

томатная паста – 3 ст. л.

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огурцы соленые – 3 шт

лимон – 1 шт

оливки без косточки – 10-15 шт

охотничья колбаска – 150 г

бочек – 200 г

петрушка

лавровый лист, соль, перец

сметана (для подачи)

Способ приготовления:

1. Отварить филе в кастрюле.

2. Пока варится филе, почистить овощи. Измельчить лук, порезать огурцы и картофель кубиками, а морковь натереть на терке.

3. Нарезать колбаски и бочек кубиками.

4. Готовое филе достать из кастрюли, порезать. Вместо этого добавить в бульон картофель. Варить на слабом огне.

5. Тем временем приготовить зажарку. Для этого обжарить лук с морковью в течение 3 минут. После – добавить филе и колбаски. Перемешать.

6. Порезать и добавить огурцы.

7. Томатную пасту развести с водой и вылить в сковороду. Перемешать и тушить под крышкой на слабом огне 5-7 минут.

8. Когда картофель сварится, добавить зажарку. Также добавить соль, перец, лавровый лист, порезанные оливки, петрушку и лимон.

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