Наваристая солянка по-новому: что добавить для яркого вкуса
Солянка – это наваристый и вкусный суп, который традиционно готовят с разными копченостями, свежими и маринованными овощами, грибами, колбасой и оливками.
В одном из кулинарных блогов (cooking__by__elena) в Instagram был опубликован рецепт наваристой солянки, особый вкус которой придает куриное филе.
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт крупных
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- филе – 1 шт
- томатная паста – 3 ст. л.
- огурцы соленые – 3 шт
- лимон – 1 шт
- оливки без косточки – 10-15 шт
- охотничья колбаска – 150 г
- бочек – 200 г
- петрушка
- лавровый лист, соль, перец
- сметана (для подачи)
Способ приготовления:
1. Отварить филе в кастрюле.
2. Пока варится филе, почистить овощи. Измельчить лук, порезать огурцы и картофель кубиками, а морковь натереть на терке.
3. Нарезать колбаски и бочек кубиками.
4. Готовое филе достать из кастрюли, порезать. Вместо этого добавить в бульон картофель. Варить на слабом огне.
5. Тем временем приготовить зажарку. Для этого обжарить лук с морковью в течение 3 минут. После – добавить филе и колбаски. Перемешать.
6. Порезать и добавить огурцы.
7. Томатную пасту развести с водой и вылить в сковороду. Перемешать и тушить под крышкой на слабом огне 5-7 минут.
8. Когда картофель сварится, добавить зажарку. Также добавить соль, перец, лавровый лист, порезанные оливки, петрушку и лимон.
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