Именно суп с фрикадельками варится быстрее всех первых блюд. Фаршу не нужно много времени для того, что приготовиться. Если хотите, чтобы блюдо получилось легким, выбирайте нежирное мясо, а также добавьте кукурузу.

Идея приготовления вкусного супа с фрикадельками опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Обязательно добавьте достаточно специй.

Ингредиенты:

картофель – 6 больших

морковь – 1 большая

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лук – 1 шт.

фарш – 500 г

кукуруза 150 г

сливочный сыр – 200-250 г

специи в фарш: соль, перец черный молотый, паприка, приправа к фрикаделькам

специи к супу: соль, перец, приправа к супам

масло для жарки моркови – 30 мл.

Способ приготовления:

1. Картошку поставить на огонь и довести до кипения.

2. Морковь натереть и пожарить со специями до золотистого цвета.

3. Затем добавить в картофель, перемешать.

4. Добавить кукурузу, убавить огонь.

5. Для фрикаделек к фаршу добавить мелко натертый лук и специи хорошо перемешать руками.

6. Сформировать небольшие фрикадельки и положить в кипящую воду.

7. Перемешать и через минут 2-3 добавить сливочный творог, хорошо перемешать.

8. Накрыть крышкой и варить на маленьком огне час.

9. Затем добавить зелень и наслаждаемся нежным сливочным вкусом

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