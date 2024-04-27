Наваристый и нежирный суп с фрикадельками: что добавить для лучшего вкуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Наваристый и нежирный суп с фрикадельками: что добавить для лучшего вкуса

Именно суп с фрикадельками варится быстрее всех первых блюд. Фаршу не нужно  много времени для того, что приготовиться. Если хотите, чтобы блюдо получилось легким, выбирайте нежирное мясо, а также добавьте кукурузу.

Идея приготовления вкусного супа с фрикадельками опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Обязательно добавьте достаточно специй.

Наваристый и нежирный суп с фрикадельками: что добавить для лучшего вкуса

Ингредиенты:

  • картофель – 6 больших
  • морковь – 1 большая
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  • лук – 1 шт.
  • фарш – 500 г
  • кукуруза 150 г
  • сливочный сыр – 200-250 г
  • специи в фарш: соль, перец черный молотый, паприка, приправа к фрикаделькам
  • специи к супу: соль, перец, приправа к супам
  • масло для жарки моркови – 30 мл.

Способ приготовления:

Наваристый и нежирный суп с фрикадельками: что добавить для лучшего вкуса

1. Картошку поставить на огонь и довести до кипения.

2. Морковь натереть и пожарить со специями до золотистого цвета.

Наваристый и нежирный суп с фрикадельками: что добавить для лучшего вкуса

3. Затем добавить в картофель, перемешать.

4. Добавить кукурузу, убавить огонь.

Наваристый и нежирный суп с фрикадельками: что добавить для лучшего вкуса

5. Для фрикаделек к фаршу добавить мелко натертый лук и специи хорошо перемешать руками.

6. Сформировать небольшие фрикадельки и положить в кипящую воду.

Наваристый и нежирный суп с фрикадельками: что добавить для лучшего вкуса

7. Перемешать и через минут 2-3 добавить сливочный творог, хорошо перемешать.

8. Накрыть крышкой и варить на маленьком огне час.

Наваристый и нежирный суп с фрикадельками: что добавить для лучшего вкуса

9. Затем добавить зелень и наслаждаемся нежным сливочным вкусом

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