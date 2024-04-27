Наваристый и нежирный суп с фрикадельками: что добавить для лучшего вкуса
Именно суп с фрикадельками варится быстрее всех первых блюд. Фаршу не нужно много времени для того, что приготовиться. Если хотите, чтобы блюдо получилось легким, выбирайте нежирное мясо, а также добавьте кукурузу.
Идея приготовления вкусного супа с фрикадельками опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Обязательно добавьте достаточно специй.
Ингредиенты:
- картофель – 6 больших
- морковь – 1 большая
- лук – 1 шт.
- фарш – 500 г
- кукуруза 150 г
- сливочный сыр – 200-250 г
- специи в фарш: соль, перец черный молотый, паприка, приправа к фрикаделькам
- специи к супу: соль, перец, приправа к супам
- масло для жарки моркови – 30 мл.
Способ приготовления:
1. Картошку поставить на огонь и довести до кипения.
2. Морковь натереть и пожарить со специями до золотистого цвета.
3. Затем добавить в картофель, перемешать.
4. Добавить кукурузу, убавить огонь.
5. Для фрикаделек к фаршу добавить мелко натертый лук и специи хорошо перемешать руками.
6. Сформировать небольшие фрикадельки и положить в кипящую воду.
7. Перемешать и через минут 2-3 добавить сливочный творог, хорошо перемешать.
8. Накрыть крышкой и варить на маленьком огне час.
9. Затем добавить зелень и наслаждаемся нежным сливочным вкусом
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