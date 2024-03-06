Наваристый и питательный суп из красной рыбы для обеда: как правильно готовить бульон
Вместо курицы или свинины для супа можно выбрать красную рыбу. Блюдо получится достаточно легким и очень питательным, поэтому идеально подойдет для обеда. Чтобы бульон получился прозрачным, нужно правильно подготовить овощи.
Идея приготовления наваристого супа из красной рыбы опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Овощи для бульона нужно прожарить на сковороде.
Ингредиенты:
- рыба красная (хребты и филе)
- картофель
- лук
- морковь
- лавровые листья
- перец душистый горошек
- соль
- петрушка
Способ приготовления:
1. Рыбные хребты положить в кастрюлю.
2. Туда же добавить поджаренный на сухой сковороде лук и морковь, несколько горошин душистого перца.
3. Налить воду и поставить на огонь.
4. Варить 30-35 минут на небольшом огне, пока рыба хорошо не проварится и бульон станет прозрачным, тщательно все время снимать пену.
5. Процедить бульон.
6. Влить его снова в кастрюлю и поставить на небольшой огонь.
7. Добавить нарезанный кубиком картофель, тоненько нарезанную морковь и варим 10 минут до полуготовности картофеля.
8. Добавить нарезанное средним кубиком филе рыбы и готовить еще 10 минут до полной готовности картофеля.
9. За 5 минут до окончания приготовления добавить соль, лавровый лист.
10. Перед подачей посыпать измельченной петрушкой.
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