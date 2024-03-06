Вместо курицы или свинины для супа можно выбрать красную рыбу. Блюдо получится достаточно легким и очень питательным, поэтому идеально подойдет для обеда. Чтобы бульон получился прозрачным, нужно правильно подготовить овощи.

Идея приготовления наваристого супа из красной рыбы опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Овощи для бульона нужно прожарить на сковороде.

Ингредиенты:

рыба красная (хребты и филе)

картофель

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лук

морковь

лавровые листья

перец душистый горошек

соль

петрушка

Способ приготовления:

1. Рыбные хребты положить в кастрюлю.

2. Туда же добавить поджаренный на сухой сковороде лук и морковь, несколько горошин душистого перца.

3. Налить воду и поставить на огонь.

4. Варить 30-35 минут на небольшом огне, пока рыба хорошо не проварится и бульон станет прозрачным, тщательно все время снимать пену.

5. Процедить бульон.

6. Влить его снова в кастрюлю и поставить на небольшой огонь.

7. Добавить нарезанный кубиком картофель, тоненько нарезанную морковь и варим 10 минут до полуготовности картофеля.

8. Добавить нарезанное средним кубиком филе рыбы и готовить еще 10 минут до полной готовности картофеля.

9. За 5 минут до окончания приготовления добавить соль, лавровый лист.

10. Перед подачей посыпать измельченной петрушкой.

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