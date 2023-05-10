Наваристый суп минестроне за 30 минут: из всего, что есть в холодильнике

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Наваристый суп минестроне за 30 минут: из всего, что есть в холодильнике

Минестроне – это традиционный овощной суп итальянской кухни. Особенностью первого блюда является то, что овощи нужно резать одинаковыми кубиками – так они будут целыми и не разварятся. Также обязательный ингредиент минестроне – мелкие макароны или рис.

Фудблогер Руслана с ником ruslana.gala на своей странице в Instagram поделилась рецептом овощного наваристого супа минестроне, который вы приготовите всего за 30 минут.

Рецепт супа минестроне за 30 минут

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт
  • морковь – 2 шт
  • сельдерей – +/- 2 стебля
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  • картофель – 2 шт
  • помидор – +/- 150г
  • сезонные или мороженые овощи
  • горошек зеленый – +/-200 г
  • цветная капуста – +/-200г
  • кабачок – +/-200г
  • соль, перец, свежие травы (базилик, петрушка, розмарин, но заметьте, что укроп в итальянской кухне не используют)

Дополнительно можно использовать шпинат\броколи\капусту\стручковую или отварную фасоль – 200 г

Способ приготовления:

1. Для начала порезать все необходимые овощи одинаковыми кубиками.

Суп минестроне

2. Сразу в кастрюле приготовить зажарку на основе моркови, лука и сельдерея с добавлением томатного пюре\томата. Тушить все вместе 5 минут.

3. В готовую зажарку добавить воду и овощи, которые дольше варятся: картофель, капусту, фасоль и т.д. Посолить и готовить почти до готовности.

Овощной суп с макаронами

4. После этого добавить остальные овощи и варить еще 20 минут.

5. Добавить все специи и травы. Варить еще 5 минут и снимать с огня.

Минестроне с пармезаном

6. Готовый суп минестроне можно подавать с рисом или мелкой пастой, или посыпать пармезаном и полить растительным маслом.

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