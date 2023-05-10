Наваристый суп минестроне за 30 минут: из всего, что есть в холодильнике
Минестроне – это традиционный овощной суп итальянской кухни. Особенностью первого блюда является то, что овощи нужно резать одинаковыми кубиками – так они будут целыми и не разварятся. Также обязательный ингредиент минестроне – мелкие макароны или рис.
Фудблогер Руслана с ником ruslana.gala на своей странице в Instagram поделилась рецептом овощного наваристого супа минестроне, который вы приготовите всего за 30 минут.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт
- морковь – 2 шт
- сельдерей – +/- 2 стебля
- картофель – 2 шт
- помидор – +/- 150г
- сезонные или мороженые овощи
- горошек зеленый – +/-200 г
- цветная капуста – +/-200г
- кабачок – +/-200г
- соль, перец, свежие травы (базилик, петрушка, розмарин, но заметьте, что укроп в итальянской кухне не используют)
Дополнительно можно использовать шпинат\броколи\капусту\стручковую или отварную фасоль – 200 г
Способ приготовления:
1. Для начала порезать все необходимые овощи одинаковыми кубиками.
2. Сразу в кастрюле приготовить зажарку на основе моркови, лука и сельдерея с добавлением томатного пюре\томата. Тушить все вместе 5 минут.
3. В готовую зажарку добавить воду и овощи, которые дольше варятся: картофель, капусту, фасоль и т.д. Посолить и готовить почти до готовности.
4. После этого добавить остальные овощи и варить еще 20 минут.
5. Добавить все специи и травы. Варить еще 5 минут и снимать с огня.
6. Готовый суп минестроне можно подавать с рисом или мелкой пастой, или посыпать пармезаном и полить растительным маслом.
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