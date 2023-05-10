Минестроне – это традиционный овощной суп итальянской кухни. Особенностью первого блюда является то, что овощи нужно резать одинаковыми кубиками – так они будут целыми и не разварятся. Также обязательный ингредиент минестроне – мелкие макароны или рис.

Фудблогер Руслана с ником ruslana.gala на своей странице в Instagram поделилась рецептом овощного наваристого супа минестроне, который вы приготовите всего за 30 минут.

Ингредиенты:

лук – 1 шт

морковь – 2 шт

сельдерей – +/- 2 стебля

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картофель – 2 шт

помидор – +/- 150г

сезонные или мороженые овощи

горошек зеленый – +/-200 г

цветная капуста – +/-200г

кабачок – +/-200г

соль, перец, свежие травы (базилик, петрушка, розмарин, но заметьте, что укроп в итальянской кухне не используют)

Дополнительно можно использовать шпинат\броколи\капусту\стручковую или отварную фасоль – 200 г

Способ приготовления:

1. Для начала порезать все необходимые овощи одинаковыми кубиками.

2. Сразу в кастрюле приготовить зажарку на основе моркови, лука и сельдерея с добавлением томатного пюре\томата. Тушить все вместе 5 минут.

3. В готовую зажарку добавить воду и овощи, которые дольше варятся: картофель, капусту, фасоль и т.д. Посолить и готовить почти до готовности.

4. После этого добавить остальные овощи и варить еще 20 минут.

5. Добавить все специи и травы. Варить еще 5 минут и снимать с огня.

6. Готовый суп минестроне можно подавать с рисом или мелкой пастой, или посыпать пармезаном и полить растительным маслом.

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