Наваристый зеленый борщ со щавелем: на каком мясе приготовить
Свежий щавель – это отличная основа для приготовления классического зеленого борща. В блюдо добавляют взбитые или измельченные яйца, кушают в прикуску с кусочком серого хлеба и луком. Но чтобы бульон получился действительно наваристым – очень важно выбрать для него правильное мясо.
Идея приготовления наваристого зеленого борща опубликована на странице фудблогера Максима с ником nekuhar в Instagram. По этой технологии бульон нужно готовить на свиных ребрах.
Ингредиенты для бульона:
- 300-400 грамм свиных ребрышек
- 1 луковица
- 1 морковь
Ингредиенты для заправки:
- 3 картофелины
- 1 луковица
- 100-150 г консервированной фасоли в собственном соку
- 100-150 граммов сала
- пучок щавеля
- 2 яйца
- 3 лавровых листа
- 10 горошин перца
- соль
Способ приготовления:
1. Отварить бульон из ребрышек.
2. Добавить 1 целую луковицу и морковку.
3. Варить на небольшом огне под не до конца зарытой крышкой в течение часа.
4. Добавить нарезанный мелкими кубиками картофель, растолочь 1 луковицу на сале с добавлением соли.
5. Добавить в кастрюлю мелко порезанный щавель, фасоль из банки вместе с жидкостью.
6. Положить лавровый лист, соль.
7. Влить взбитые яйца тоненькой струйкой в воду и настоять.
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