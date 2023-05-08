Свежий щавель – это отличная основа для приготовления классического зеленого борща. В блюдо добавляют взбитые или измельченные яйца, кушают в прикуску с кусочком серого хлеба и луком. Но чтобы бульон получился действительно наваристым – очень важно выбрать для него правильное мясо.

Идея приготовления наваристого зеленого борща опубликована на странице фудблогера Максима с ником nekuhar в Instagram. По этой технологии бульон нужно готовить на свиных ребрах.

Ингредиенты для бульона:

300-400 грамм свиных ребрышек

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1 луковица

1 морковь

Ингредиенты для заправки:

3 картофелины

1 луковица

100-150 г консервированной фасоли в собственном соку

100-150 граммов сала

пучок щавеля

2 яйца

3 лавровых листа

10 горошин перца

соль

Способ приготовления:

1. Отварить бульон из ребрышек.

2. Добавить 1 целую луковицу и морковку.

3. Варить на небольшом огне под не до конца зарытой крышкой в течение часа.

4. Добавить нарезанный мелкими кубиками картофель, растолочь 1 луковицу на сале с добавлением соли.

5. Добавить в кастрюлю мелко порезанный щавель, фасоль из банки вместе с жидкостью.

6. Положить лавровый лист, соль.

7. Влить взбитые яйца тоненькой струйкой в воду и настоять.

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