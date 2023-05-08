Наваристый зеленый борщ со щавелем: на каком мясе приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Наваристый зеленый борщ со щавелем: на каком мясе приготовить

Свежий щавель – это отличная основа для приготовления классического зеленого борща. В блюдо добавляют взбитые или измельченные яйца, кушают в прикуску с кусочком серого хлеба и луком. Но чтобы бульон получился действительно наваристым – очень важно выбрать для него правильное мясо.

Идея приготовления наваристого зеленого борща опубликована на странице фудблогера Максима с ником nekuhar в Instagram. По этой технологии бульон нужно готовить на свиных ребрах.

Наваристый зеленый борщ со щавелем: на каком мясе приготовить

Ингредиенты для бульона:

  • 300-400 грамм свиных ребрышек
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  • 1 луковица
  • 1 морковь

Ингредиенты для заправки:

  • 3 картофелины
  • 1 луковица
  • 100-150 г консервированной фасоли в собственном соку
  • 100-150 граммов сала
  • пучок щавеля
  • 2 яйца
  • 3 лавровых листа
  • 10 горошин перца
  • соль

Способ приготовления:

Наваристый зеленый борщ со щавелем: на каком мясе приготовить

1. Отварить бульон из ребрышек.

Наваристый зеленый борщ со щавелем: на каком мясе приготовить

2. Добавить 1 целую луковицу и морковку.

Наваристый зеленый борщ со щавелем: на каком мясе приготовить

3. Варить на небольшом огне под не до конца зарытой крышкой в течение часа.

Наваристый зеленый борщ со щавелем: на каком мясе приготовить

4. Добавить нарезанный мелкими кубиками картофель, растолочь 1 луковицу на сале с добавлением соли.

Наваристый зеленый борщ со щавелем: на каком мясе приготовить

5. Добавить в кастрюлю мелко порезанный щавель, фасоль из банки вместе с жидкостью.

Наваристый зеленый борщ со щавелем: на каком мясе приготовить

6. Положить лавровый лист, соль.

Наваристый зеленый борщ со щавелем: на каком мясе приготовить

7. Влить взбитые яйца тоненькой струйкой в воду и настоять.

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