Топ-7 блюд из СССР, которые были на столе у каждого

Цыпленок табака, мясо по-французски, салат мимоза – это все блюда из далеких 80-х годов. Они знакомы каждой хозяйке и некоторые из них дошли и до 2021 года.
Редакция FoodOboz вспомнила топ-7 советских блюд, которые наверняка пробовал каждый из нас.
1. Солянка
Ее готовят на густых, прозрачных бульонах, наполняя всем, что завалялось в холодильнике, приправив солью, специями и оливкам, щедро добавив лимона и, конечно же, соленые огурцы.
2. Цыпленок табака
Популярное блюдо турецкой и грузинской кухонь. Представляет собой курицу, зажаренную с чесноком, перцем и пряностями в местной разновидности сковороды с крышкой. При приготовлении тушка цыпленка перед жаркой разворачивается и сплющивается под прессом. Готовится обязательно на сливочном масле.
3. Мясо по французски
Это советское блюдо пошло от французского гратена, но его "немного" видоизменили, телятину замели свининой, грибы вовсе убрали, нежный соус – заменили майонезом, добавили лук, сыр.
4. Голубцы
Первые голубцы сделали еще в Китае, их в некоторых странах считали даже – оберегом для дома. В СССР это блюдо имело особый спрос, его готовили в каждой семье. Позже также начали делать и ленивые голубцы.
5. Салат "Мимоза"
Это был хит 80-х, быстрый и бюджетный салат, который могли себе позволить приготовить в каждой семье, так как из ингредиентов там были: рыба, яйца, лук, майонез, морковь, картошка.
6. Селедка под шубой
Простой салат, главными ингредиентами которого были: селедка, лук, свекла, майонез, картошка, лук. Приготовить его могла каждая семья.
7. Торт "Муравейник"
Советский быстрый торт из печенья со сгущенкой и сливочным маслом, готовится он элементарно – все ингредиенты смешивают и выкладывают горкой, отправляют в холодильник и через час-два угощение готово.
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