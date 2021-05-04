Топ-7 блюд из СССР, которые были на столе у каждого

Цыпленок табака, мясо по-французски, салат мимоза – это все блюда из далеких 80-х годов. Они знакомы каждой хозяйке и некоторые из них дошли и до 2021 года.

Редакция FoodOboz вспомнила топ-7 советских блюд, которые наверняка пробовал каждый из нас.

1. Солянка

Как приготовить солянку. Источник: cookpad.com

Ее готовят на густых, прозрачных бульонах, наполняя всем, что завалялось в холодильнике, приправив солью, специями и оливкам, щедро добавив лимона и, конечно же, соленые огурцы.

2. Цыпленок табака

Популярное блюдо турецкой и грузинской кухонь. Представляет собой курицу, зажаренную с чесноком, перцем и пряностями в местной разновидности сковороды с крышкой. При приготовлении тушка цыпленка перед жаркой разворачивается и сплющивается под прессом. Готовится обязательно на сливочном масле.

3. Мясо по французски

Рецепт мяса. Источник: cookpad.com

Это советское блюдо пошло от французского гратена, но его "немного" видоизменили, телятину замели свининой, грибы вовсе убрали, нежный соус – заменили майонезом, добавили лук, сыр.

4. Голубцы

Первые голубцы сделали еще в Китае. Источник: cookpad.com

Первые голубцы сделали еще в Китае, их в некоторых странах считали даже – оберегом для дома. В СССР это блюдо имело особый спрос, его готовили в каждой семье. Позже также начали делать и ленивые голубцы.

5. Салат "Мимоза"

Это был хит 80-х, быстрый и бюджетный салат, который могли себе позволить приготовить в каждой семье, так как из ингредиентов там были: рыба, яйца, лук, майонез, морковь, картошка.

6. Селедка под шубой

Очень простой в приготовлении салат. Источник: cookpad.com

Простой салат, главными ингредиентами которого были: селедка, лук, свекла, майонез, картошка, лук. Приготовить его могла каждая семья.

7. Торт "Муравейник"

Советский быстрый торт из печенья со сгущенкой и сливочным маслом, готовится он элементарно – все ингредиенты смешивают и выкладывают горкой, отправляют в холодильник и через час-два угощение готово.

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