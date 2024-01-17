Ни для кого не секрет, что кофе, выпитый во второй половине дня, может стать причиной бессонницы или уменьшения качества сна. Согласно многим исследованиям, взрослый человек должен спать 7-9 часов в сутки.

Поэтому миллионы людей по всему миру избегают употребления кофеина во второй половине дня. Однако, недавно издание Mirror рассказало об еще одном напитке, употребление которого может стать причиной бессонницы, или долгого засыпания, что также негативно влияет на качество жизни на следующий день.

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Эксперты Bed Kingdom относят к потенциальной причине бессонницу привычку по употреблению алкоголя и никотина. По их словам, довольно часто употребление алкоголя наоборот склоняет человека ко сну. Однако в таком случае сон будет фрагментарным, а человек может несколько раз пробуждаться ночью.

Исследователи утверждают, что последний алкогольный напиток за вечер следует выпить не позднее чем за 4 часа до сна. Именно тогда употребленный алкоголь успеет перевариться организмом, и сон будет крепким и бесперебойным.

В этой статье также говорится о кофеине. Специалисты рекомендуют людям, которые начать в последнее время испытывать проблемы со сном, несколько дней подряд употреблять кофеин не позднее, чем за 12 часов до сна.

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