Названы овощи для самого полезного и идеального пюре: рецептом поделился Владимир Ярославский
Осень – время, когда нужно есть как как можно больше полезных и сезонных овощей, среди которых специалисты выделяют: тыкву, свеклу, морковь, сельдерей, капусту. Лучше всего их есть в сыром виде, но также можно приготовить и много вкусных и полезных блюд, среди которых стоит выделить пюре.
Судья "МастерШеф", кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом и секретами идеальное пюре из молодого гороха, которое понравится даже тем, кто не любит этот полезный овощ.
Советы от кулинара:
горох лучше выбирать мелкий, молодой и свежий
после варки дайте гороху остыть, а затем перебейте в блендере
добавьте в блюдо тимьян
обязательно перетрите пюре через сито и не забудьте о сливочном масле
можно в блюдо добавлять как воду, так и бульон
Ингредиенты:
зеленый горох – 400 г
свежий шпинат – 60 г
репчатый лук – 100 г
сливочное масло – 50 г
растительное масло – 15 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разморозьте горох, но лучше брать свежий и молодой.
2. Порежьте мелко лук, переложите в сотейник и обжарьте на растительном масле до готовности.
3. Добавьте зеленый горошек, налейте воду или овощной бульон, посолите, поперчите и варите на медленном огне около 5-7 минут.
4. После добавьте туда листья шпината, доведите до кипения, можно добавить тимьян, и сразу снимите с огня.
5. Дайте ингредиентам остыть, переложите в блендер и взбейте до однородности.
6. Перетрите готовое пюре через сито, добавьте немного бульона или воды.
7. Подогрейте пюре и добавьте сливочное масло, можно еще посолить по вкусу.
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