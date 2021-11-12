Названы овощи для самого полезного и идеального пюре: рецептом поделился Владимир Ярославский

Осень – время, когда нужно есть как как можно больше полезных и сезонных овощей, среди которых специалисты выделяют: тыкву, свеклу, морковь, сельдерей, капусту. Лучше всего их есть в сыром виде, но также можно приготовить и много вкусных и полезных блюд, среди которых стоит выделить пюре.

Судья "МастерШеф", кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом и секретами идеальное пюре из молодого гороха, которое понравится даже тем, кто не любит этот полезный овощ.

Советы от кулинара:

горох лучше выбирать мелкий, молодой и свежий

после варки дайте гороху остыть, а затем перебейте в блендере

добавьте в блюдо тимьян

обязательно перетрите пюре через сито и не забудьте о сливочном масле

можно в блюдо добавлять как воду, так и бульон

Видео дня

Ингредиенты:

зеленый горох – 400 г

свежий шпинат – 60 г

репчатый лук – 100 г

сливочное масло – 50 г

растительное масло – 15 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разморозьте горох, но лучше брать свежий и молодой.

2. Порежьте мелко лук, переложите в сотейник и обжарьте на растительном масле до готовности.

3. Добавьте зеленый горошек, налейте воду или овощной бульон, посолите, поперчите и варите на медленном огне около 5-7 минут.

4. После добавьте туда листья шпината, доведите до кипения, можно добавить тимьян, и сразу снимите с огня.

5. Дайте ингредиентам остыть, переложите в блендер и взбейте до однородности.

6. Перетрите готовое пюре через сито, добавьте немного бульона или воды.

7. Подогрейте пюре и добавьте сливочное масло, можно еще посолить по вкусу.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: