Назван самый опасный маринад для шашлыка

Чтобы мясо для шашлыка получилось полезным для организма, его не нужно мариновать за сутки до приготовлении, а также – забудьте о кефире и майонезе.

Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала врач диетолог, глава научного совета Ассоциации диетологов Украины Александра Кириленко.

"Самый неправильный маринад – это кефир или другие кисломолочные продукты. Нельзя оставлять мариноваться мясо на сутки, поскольку все полноценные белки и железо теряют свою структуру и полезные свойства, и вы получите бесполезный продукт", – отметила диетолог.

Молочные продукты не подходят для маринования мяса. Источник: pexels.com

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