Назван самый полезный овощ, который нужно обязательно употреблять всем: доступный в любое время года
Овощи являются неотьемлемым продуктом в рационе каждого человека. Особенно летом, когда много свежих плодов на каждом шагу. Но среди всех стоит выделить один универсальный, который можно приобрести в любой период года и который обладает чрезвычайно важными свойствами для нашего организма.
Редакция FoodOboz расскажет, какой овощ нужно употреблять каждый день, ведь он самый полезный. Плод доступный в любое время года.
Самым полезным овощем считается морковь. И совсем не зря она имеет яркий оранжевый цвет – этот признак свидетельствует о наличии очень нужного нашему организму бета-кератина. Именно это соединение снижает риск заболеваемости раком.
Также в ней содержится витамин А в большом количестве, положительно влияющий на кожу, зубы, кости и волосы. Морковь – отличный антиоксидант. Овощ выводит токсины и помогает бороться с авитаминозом.
Из моркови очень вкусно готовить всевозможные салаты. Главное – сочетать правильные компоненты и выбирать полезные заправки. Идея приготовления салата с морковью опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika_tasty в Instgaram.
Ингредиенты:
- 2 большие морковки
- 150 г сметаны
- 2 столовые ложки орехов.
Можно выбрать грецкие или экспериментировать и с другими. Орехи лучше всего замочить минимум на 3 часа. С них отлично сдирается кожура. Так значительно полезнее и легче для желудка (касается любых орехов).
- 2 зубчика чеснока
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Морковь помыть и почистить.
2. Мелко натереть.
3. Сметану выложить в отдельную емкость, насыпать соль и перец.
4. Чеснок либо натереть на мелкую терку, либо выжать в сметану.
5. 2-3 минуты подождать, пока сметана впитает все ароматы и перемешает салат.
6. Мелко нарезать орешки или растолочь.
7. Перемешать и салат готов.
8. Также можно сделать морковь, сметану, мед и изюм – получается полноценный десерт.
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