Овощи являются неотьемлемым продуктом в рационе каждого человека. Особенно летом, когда много свежих плодов на каждом шагу. Но среди всех стоит выделить один универсальный, который можно приобрести в любой период года и который обладает чрезвычайно важными свойствами для нашего организма.

Редакция FoodOboz расскажет, какой овощ нужно употреблять каждый день, ведь он самый полезный. Плод доступный в любое время года.

Самым полезным овощем считается морковь. И совсем не зря она имеет яркий оранжевый цвет – этот признак свидетельствует о наличии очень нужного нашему организму бета-кератина. Именно это соединение снижает риск заболеваемости раком.

Видео дня

Также в ней содержится витамин А в большом количестве, положительно влияющий на кожу, зубы, кости и волосы. Морковь – отличный антиоксидант. Овощ выводит токсины и помогает бороться с авитаминозом.

Из моркови очень вкусно готовить всевозможные салаты. Главное – сочетать правильные компоненты и выбирать полезные заправки. Идея приготовления салата с морковью опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika_tasty в Instgaram.

Ингредиенты:

2 большие морковки

150 г сметаны

2 столовые ложки орехов.

Можно выбрать грецкие или экспериментировать и с другими. Орехи лучше всего замочить минимум на 3 часа. С них отлично сдирается кожура. Так значительно полезнее и легче для желудка (касается любых орехов).

2 зубчика чеснока

соль, перец

Способ приготовления:

1. Морковь помыть и почистить.

2. Мелко натереть.

3. Сметану выложить в отдельную емкость, насыпать соль и перец.

4. Чеснок либо натереть на мелкую терку, либо выжать в сметану.

5. 2-3 минуты подождать, пока сметана впитает все ароматы и перемешает салат.

6. Мелко нарезать орешки или растолочь.

7. Перемешать и салат готов.

8. Также можно сделать морковь, сметану, мед и изюм – получается полноценный десерт.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: