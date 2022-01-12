Назван самый полезный сок, который нужно пить каждый день

Зимой организму каждого необходимо больше витаминов и минералов, чем например, летом. Специалисты рекомендуют есть в этот период много сезонных овощей, фруктов, ягод. Не нужно также забывать и о правильных напитках – смузи, травяные и ягодные чаи, а также натуральные соки.

Специалисты утверждают, что есть один сок, который нужно пить всем и, лучше каждый день и, это – вишневый сок. Научные исследования, которые были опубликованы в Журнале Американского колледжа питания, показывают, что именно этот сок очень благотворно влияет на весь организм.

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Предлагаем подробно узнать, сколько нужно пить сока в день каждому, а также, как и на что конкретно он влияет в целом.

1. Повышает выносливость

Это касается спортсменов и людей, которые регулярно занимаются спортом. Исследования показали, что люди, которые пили перед тренировкой вишневый сок, могли намного дольше заниматься спортом, сем те, кто не пил. А также благодаря регулярному употреблению сока восстановление после тренировок было намного быстрым и легким.

2. Благотворно влияет на сердце и давление

В плодах вишни очень много калия, который помогает регулировать кровяное давление. Исследования показывают, что именно кислая вишня может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, благодаря таким питательным веществам, как полифенолы.

3. Борется с бессонницей

Если вы страдаете от бессонницей, специалисты рекомендуют пить именно вишневый сок. Исследования в которых принимали участие люди разного возраста, показали, что все вне зависимости от возраста, кто пил перед сном сок, очень быстро и легко засыпали.

По мнению специалистов, это все благодаря одному из фитохимических веществ в вишне – мелатонину, который регулирует наш цикл сна и бодрствования.

4. Облегчает боль при артрите

Исследователи попросили 66 взрослых людей, страдающих артритом коленного сустава, пить каждый день натощак вишневый сок в течение четырех месяцев. После, исследование, опубликованное в Current Developments in Nutrition, показало, что ежедневное употребление вишневого сока значительно улучшило все симптомы артрита.

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