Назван самый вредный способ приготовления пищи: рассказываем о причинах

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Назван самый вредный способ приготовления пищи: рассказываем о причинах

Среди всех методов обработки продуктов это все используют чаще всего. Еда получается очень аппетитной и вкусной. Быстро готовится. Но, при этом, она выходит очень вредной.

О том, какой метод приготовления пищи самый вредный, рассказала консультант по здоровому питанию Елена Бислимаки (olena.bislimaki) на своей странице в Instagram. Последствия употребления, обработанных таким образом продуктов, поражают.

Эксперт замечает, что самым вредным является именно жарка.

Назван самый вредный способ приготовления пищи: рассказываем о причинах
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Жирность

Все привыкли жарить пищу традиционно на растительном масле или животном жире. Процесс жарки изменяет качество пищи и в разы увеличивает калорийность, появляется избыток жира.

Обугливание

Назван самый вредный способ приготовления пищи: рассказываем о причинах

Чем больше прожаренная пища и более толстая корочка – тем меньше белка усвоит ваш организм из такой пищи.

Канцерогены

Назван самый вредный способ приготовления пищи: рассказываем о причинах

Канцерогенные вещества, которые могут образовываться из жира при жарке, действительно очень ядовитые. Чем темнее цвет корочки вашей пищи, тем больше вредных веществ (канцерогенов) в ней содержится.

Жареная пища – прямой путь к онкологическим заболеваниям.

Назван самый вредный способ приготовления пищи: рассказываем о причинах

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