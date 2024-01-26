Среди всех методов обработки продуктов это все используют чаще всего. Еда получается очень аппетитной и вкусной. Быстро готовится. Но, при этом, она выходит очень вредной.

О том, какой метод приготовления пищи самый вредный, рассказала консультант по здоровому питанию Елена Бислимаки (olena.bislimaki) на своей странице в Instagram. Последствия употребления, обработанных таким образом продуктов, поражают.

Эксперт замечает, что самым вредным является именно жарка.

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Жирность

Все привыкли жарить пищу традиционно на растительном масле или животном жире. Процесс жарки изменяет качество пищи и в разы увеличивает калорийность, появляется избыток жира.

Обугливание

Чем больше прожаренная пища и более толстая корочка – тем меньше белка усвоит ваш организм из такой пищи.

Канцерогены

Канцерогенные вещества, которые могут образовываться из жира при жарке, действительно очень ядовитые. Чем темнее цвет корочки вашей пищи, тем больше вредных веществ (канцерогенов) в ней содержится.

Жареная пища – прямой путь к онкологическим заболеваниям.

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