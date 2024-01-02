Завтрак – это самый важный прием пищи. От того, что вы съедите по утрам, зависит энергия и самочувствие организма. Поэтому следует внимательно подойти к выбору рациона.

Редакция FoodOboz расскажет, что ни в коем случае не стоит есть на завтрак. У многих людей, по этому продукту, очень ложное представление.

Такой завтрак вы сделаете за считанные минуты. И казалось бы, в нем нет ничего опасного. Речь идет о каше быстрого приготовления. Но, на самом деле, такой продукт моментально способствует выбросу инсулина – гормона, который вызывает снижение сахара.

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В результате – вы совсем не получите сытости и почувствуете голод очень быстро. Это, в свою очередь, может привести к тому, что вы будете раздражены и захотите поесть очень калорийную пищу.

Что лучше есть на завтрак

Если вы предпочитаете каши, лучшим вариантом будет цельнозерновая овсянка. Ее, как правило, нужно отваривать. Можно сделать в соленом и сладком виде. Продукт содержит много магния, кальция, йода и других необходимых микроэлементов для организма.

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