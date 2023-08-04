Рыба считается одним из самых полезных продуктов, ведь она прекрасно влияет на умственную деятельность и содержит жирные кислоты, необходимые нашему организму. Но такая далеко не каждая рыба. Некоторые виды употреблять даже небезопасно.

Редакция FoodOboz расскажет, от какой рыбы лучше отказаться, чтобы избежать проблем. Мы очень часто ее покупаем и даже не подозреваем о последствиях.

Угорь

Угорь – это довольно популярная рыба в гастрономическом мире. Но немногие знают, что она питается отходами. В результате на мясе собирается очень много остатков вредных веществ, которые затем попадают в организм. Также, если принимать во внимание именно угорь продающийся на европейских рынках, в нем будет достаточно много ртути. К тому же, рыба достаточно жирная, поэтому может негативно влиять на желудок.

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Сом

Большой размер сома, в большинстве случаев, совсем не природное явление. Все дело в гормонах, которые добавляют в корм. Поэтому употребление такого продукта может оказаться опасным. А проверить, как именно была выращена рыба, почти невозможно. Также, мясо сома достаточно жирное.

Тилопия

Мясо тилапии может содержать диоксины – ядохимикаты, которые могут нанести серьезный вред организму. Это в том случае, если корм, которым питается рыба, загрязненный. Но, как и в случае с сомом, проверить как именно кормят рыбу, чрезвычайно сложно.

Морской окунь

Очень часто именно в окуне обнаруживают повышенное содержание ртути и тяжелых металлов. Все потому, что этот продукт достаточно чувствителен к загрязнению морей и океанов. А если рыба неправильно разведена – в ней могут появиться паразиты.

Масляная рыба (строматей)

Масляной рыбой называются сразу несколько сортов. Мясо такого продукта имеет белый цвет, оно очень мягкое и нежное. Но, несмотря на хороший вкус такой рыбы, она содержит и такие компоненты, которые могут навредить. Речь идет о гемпилотоксине, который человеческий организм не усваивает, поэтому могут возникнуть проблемы с пищеварением.

Пангасиус

Весь вред этой рыбы в том, где именно она разводится. К нам продукт попадает из самой загрязненной реки Меконг, которая находится во Вьетнаме. Поэтому такая рыба содержит много ртути, полифосфатов и фурацилина. Ее даже запретили продавать во многих странах Европы.

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