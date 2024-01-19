Каши считаются идеальными для сытного завтрака. Они богатые клетчаткой и питательными веществами, обогащают организм энергией на весь день. Но есть и такая каша, употребление которой может нанести вред организму.

Редакция FoodOboz расскажет, употребление которой каши следует существенно ограничить. Этот продукт достаточно вреден.

Такая каша хорошо насыщает организм энергией, но при этом имеет очень высокий гликемический индекс. Речь идет о кукурузной каше. Поэтому после употребления такого продукта может резко подняться уровень сахара в крови, а если вы едите его на регулярной основе – есть риск получить избыточный вес.

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Также, не слишком полезная манка. В ней очень много крахмала и мало белка.

К такому перечню можно отнести рис. Особенно вредный белый шлифованный рис, потому что после обработки он становится пустым, теряет все витамины. От него возникает избыточный вес. Лучше всего выбирать необработанный коричневый рис. В нем нет глютена, а также он подходит для аллергиков. Важно помнить, что полезность каши зависит не только от того, какая это крупа, но еще и от того, на чем мы эту кашу варим – воде или молоке.

Какую кашу лучше есть

Гречка – именно эта каша очень бюджетная, вкусная, а также очень полезная. Ее можно есть даже людям, страдающим диабетом, потому что гликемический индекс низкий.

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