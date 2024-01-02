Пройти мимо всевозможных соленых закусок в магазине почти невозможно. Они хрустящие, аппетитные и прекрасно сочетаются с разнообразными напитками. Но следует помнить, что есть очень вредные снеки, которые будут плохо действовать на организм.

Редакция FoodOboz расскажет, какая закуска самая вредная. Именно ее часто выбирают к пиву.

Самая вредная закуска к пиву – чипсы

Для того, чтобы картофельные чипсы выглядели аппетитно и имели хороший вкус, в сырье кладут различные вкусовые добавки, которые очень вредно действуют на организм. Также продукт содержит много ядовитых трансжиров, большое количество соли, сахара и крахмала.

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В результате частого употребления такого снека могут возникнуть болезни желудка, поджелудочной и сердечно-сосудистой системы.

Что будет, если запивать чипсы пивом

В сочетании с пивом вред чипсов увеличивается в несколько раз. Вдобавок осуществляется негативное влияние на нервную систему и мозг.

Что лучше выбирать к пиву

Если очень хочется съесть что-то вкусненькое с пенным, лучше выбрать несоленые морепродукты. Это могут быть креветки или кальмары.

Еще – рыба. Такая пища будет даже полезной и прекрасно усвоится с алкоголем. Вы можете выбрать даже куриное мясо, но оно должно быть несоленое и непережаренное.

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